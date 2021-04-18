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    Шанс для «Милана», «ПСЖ» и «Атлетико»

    Экспресс дня 18 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 апреля
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    «Милан»
    В экспрессе на воскресенье рассмотрим матчи с участием «Милана», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».

    «Милан» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур

    В ближайшем туре конкуренты «Милана» играют либо между собой, либо с очень серьезными соперниками. И для «россонери» это отличный шанс остаться на втором месте.

    Правда, для этого еще надо выиграть у «Дженоа», которая на прошлой неделе заставила понервничать «Ювентус». Но у «Милана», скорее всего, не возникнет проблем.

    Даже несмотря на отсутствие Златана Ибрагимовича, который получил дисквалификацию после эмоциональных речей в адрес арбитра в игре с «Пармой».

    Все прогнозы на Серию А

    Ранее «Милан» уже неоднократно добивался результата без шведского форварда, который в последнее время далеко не так полезен, как в начале сезона.

    Ставка: победа «Милана» за 1.49.

    «Пари Сен-Жермен» — «Сент-Этьен»

    Футбол. Чемпионат Франции. 33-й тур

    «ПСЖ» среди недели провел сумасшедший матч против «Баварии», проиграл, но все равно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. У парижан давно не было такого хорошего настроения в середине апреля. Обычно, к этому моменту лучший клуб Франции уже вылетал из ЛЧ, но сейчас все иначе.

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    И это очень важно в контексте предстоящего матча. Тем более что игра против «Сент-Этьена» имеет чуть ли не ключевое значение в борьбе за чемпионский титул в Лиге 1.

    В случае победы «ПСЖ» сократит отставание от «Лилля» до одного очка. Маловероятно, что команда Маурисио Почеттино не воспользуется таким шансом.

    Ставка: победа «ПСЖ» за 1.32.

    «Атлетико» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

    «Атлетико» продолжает возглавлять таблицу Ла Лиги, но теперь команду Диего Симеоне никак нельзя назвать главным претендентом на титул.

    За последние два с половиной месяца «Атлетико» выиграл в рамках чемпионата лишь четыре матча. От громадного отрыва от «Реала» и «Барселоны» остались лишь одни воспоминания.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом», а перед этим уступил «Севилье».

    Если «Атлетико» не обыграет и «Эйбар», о чемпионстве, наверное, придется забыть. Но с аутсайдером «матрасники» кое-как справятся.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.47.

    Общий коэффициент — 2.89.

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