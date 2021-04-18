В экспрессе на воскресенье рассмотрим матчи с участием «Милана», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».

«Милан» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур

В ближайшем туре конкуренты «Милана» играют либо между собой, либо с очень серьезными соперниками. И для «россонери» это отличный шанс остаться на втором месте.

Правда, для этого еще надо выиграть у «Дженоа», которая на прошлой неделе заставила понервничать «Ювентус». Но у «Милана», скорее всего, не возникнет проблем.

Даже несмотря на отсутствие Златана Ибрагимовича, который получил дисквалификацию после эмоциональных речей в адрес арбитра в игре с «Пармой».

Все прогнозы на Серию А

Ранее «Милан» уже неоднократно добивался результата без шведского форварда, который в последнее время далеко не так полезен, как в начале сезона.

Ставка: победа «Милана» за 1.49.

«Пари Сен-Жермен» — «Сент-Этьен»

Футбол. Чемпионат Франции. 33-й тур

«ПСЖ» среди недели провел сумасшедший матч против «Баварии», проиграл, но все равно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. У парижан давно не было такого хорошего настроения в середине апреля. Обычно, к этому моменту лучший клуб Франции уже вылетал из ЛЧ, но сейчас все иначе.

И это очень важно в контексте предстоящего матча. Тем более что игра против «Сент-Этьена» имеет чуть ли не ключевое значение в борьбе за чемпионский титул в Лиге 1.

В случае победы «ПСЖ» сократит отставание от «Лилля» до одного очка. Маловероятно, что команда Маурисио Почеттино не воспользуется таким шансом.

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.32.

«Атлетико» — «Эйбар»

Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

«Атлетико» продолжает возглавлять таблицу Ла Лиги, но теперь команду Диего Симеоне никак нельзя назвать главным претендентом на титул.

За последние два с половиной месяца «Атлетико» выиграл в рамках чемпионата лишь четыре матча. От громадного отрыва от «Реала» и «Барселоны» остались лишь одни воспоминания.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом», а перед этим уступил «Севилье».

Если «Атлетико» не обыграет и «Эйбар», о чемпионстве, наверное, придется забыть. Но с аутсайдером «матрасники» кое-как справятся.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.47.

Общий коэффициент — 2.89.