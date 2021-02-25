В очередном экспрессе разбираем три предстоящих матча в 1/16 финала Лиги Европы.

«Арсенал» — «Бенфика»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч



Первый матч между этими командами завершился вничью — 1:1. Шансы по-прежнему практически равны, но небольшое преимущество благодаря выездному голу теперь все же у «Арсенала».

Как и на прошлой неделе, команды снова встретятся на нейтральном поле, на этот раз в Греции. Но вряд ли этому стоит придавать большое значение, хоть в Лондоне, хоть в Париже — везде пришлось бы играть без зрителей.

Несмотря на все нюансы, мы отдаем предпочтение «Арсеналу». Можно долго спорить, но в игре лондонской команды в последнее время наметился очень серьезный прогресс, что подтвердил в том числе и недавний матч против «Манчестер Сити». «Канониры» уступили с минимальным счетом, но оставили очень хорошее впечатление.

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«Бенфику» же регулярно штормит. Лиссабонский клуб даже в чемпионате Португалии на данный момент всего лишь четвертый. По игре «Бенфики» не скажешь, что она может пройти «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.86.

«Шахтер» — «Маккаби» Тель-Авив

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Шахтер» выиграл первый матч в Тель-Авиве со счетом 2:0. Чемпион Украины в очередной раз продемонстрировал очень качественную игру. Зимняя пауза и утомительные сборы никак не сказались на «Шахтере», который осенью разрывал мадридский «Реал» и вышвырнул из еврокубков миланский «Интер». Донецкий клуб в полном порядке.

Ну а «Маккаби» после домашнего поражения придется рисковать. По-другому вернуть интригу в это противостояние не получится.

А чем для израильского клуба могут обернуться попытки атаковать, догадаться несложно. Шустрые бразильцы «Шахтера» обязательно поймают соперника на контратаке. И, возможно, не один раз.

Ставка: тотал «Шахтера» больше 1,5 за 1.85.

«Милан» — «Црвена Звезда»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

У «Милана», по всей видимости, началась черная полоса. На прошлой неделе «россонери» не лучшим образом провели первый матч с «Црвеной Звездой» — всего лишь ничья 2:2. При этом сербы отыгрались на последних минутах, уже после того, как остались в меньшинстве.

А еще через несколько дней «Милан» попал под «Интер» — ужасное поражение со счетом 0:3. Оборона команды Стефано Пиоли развалилась только от одного взгляда Ромелу Лукаку. В этом году про Скудетто можно забыть.

Но в Лиге Европы «Милан» все-таки еще поборется. «Црвена Звезда», конечно, попытается организовать сенсацию, но ресурсов у гостей для таких подвигов на самом деле не так уж и много. Скорее всего, «Милан» выиграет.

Ставка: победа «Милана» за 1.44.

Общий коэффициент — 4.95.