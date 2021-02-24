Новый экспресс из трех событий. На этот раз рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов, Лиге Европы и испанской Ла Лиге.

«Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

«Манчестер Сити» уже не первый год называют главным фаворитом Лиги чемпионов, но каждый раз происходит что-то невероятное. В прошлом сезоне «Сити» с треском «влетел» в четвертьфинале французскому «Лиону», а перед этим непонятно как проиграл на этой же стадии «Тоттенхэму». Невезение? Возможно.

Сейчас «Манчестер Сити» тоже достался вполне проходимый соперник. Могло быть и хуже, мягко говоря. Тем у Гладбаха сейчас наметился явный спад в игре. «Боруссия» выиграла только один из последних матчей. При этом в двух предыдущих матчах на своем поле команда Марко Розе уступила скромным «Кельну» и «Майнцу».

Еще один аргумент в пользу «Манчестер Сити»: игра пройдет на нейтральном поле. Из-за ковидных ограничений в Германии «Боруссии» придется сыграть с лидером АПЛ на стадионе в Будапеште.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В общем, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, «Манчестер Сити» должен спокойно забирать этот матч.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.44.

«Вольфсбергер» — «Тоттенхэм»

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч

«Тоттенхэм» разгромил «Вольфсбергер» в первом матче со счетом 4:1. В принципе, прогнозируемо. Австрийцы очень старались, но на фоне звезд АПЛ все равно выглядели заметно слабее. Это была легкая прогулка для команды Жозе Моуринью.

Предстоящий матч, скорее всего, пройдет по аналогичному сценарий. У «Тоттенхэма» банально нет возможности расслабляться. Лига Европы единственная возможность хоть как-то разбавить негатив, накопившийся после многочисленных провальных матчей в АПЛ.

Все прогнозы на Лигу Европы

Несмотря на результат первой игры, у «Тоттенхэма» есть мотивация забить как можно больше и в ответной встрече с австрийским клубом.

Ставка: тотал «Тоттенхэма» больше 2,5 за 2.01.

«Барселона» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» в минувшие выходные сыграла вничью с «Кадисом» — всего лишь 1:1. Да еще и на «Камп Ноу». Два неудачных матча подряд на своем поле это, конечно, чересчур. Вопреки прогнозам, «Барса» не смогла достойно отреагировать на разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен».

Но все-таки надо признать, что в игре с «Кадисом» каталонскую команду преследовало невезение, моментов, чтобы забить, было создано достаточно. А пропустила «Барселона» за несколько минут до финального свистка с пенальти.

Так или иначе, а в предстоящем матче «Барсе» уже нельзя отступать — впереди игра против «Севильи», которая на днях опередила каталонцев в турнирной таблице. Такими темпами можно даже из топ-4 выпасть.

Так что на игру с «Эльче» хозяева должны выйти с максимальным настроем.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал матча больше 2,5 за 1.42.

Общий коэффициент — 4.11.