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    Все новости спорта

    Очередная победа «Ман Сити» и голепад на «Джузеппе Меацца»

    Экспресс дня 26 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Экспресс дня 26 января: прогноз и ставка
    «Интер» — «Милан»
    Традиционный экспресс от LiveSport.ru из трех матчей, в которых рассмотрим игры чемпионата Англии, а также поединок Кубка Италии.

    «Вест Бромвич» — «Ман Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    «Вест Бромвич» перед стартом данного тура занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков. От спасительной 17 позиции коллектив отделяет на шесть баллов.

    В своем последнем проведенном поединке первенства «дрозды» проиграли на выезде «Вест Хэму» со счетом 1:2. Это стало их третьим фиаско за четыре последних матча в чемпионате Англии, а выиграли они только один из девяти предыдущих поединков в АПЛ.

    «Манчестер Сити» с 38 очками в турнирной таблице английского первенства идет вторым, отставая от первой строчки на два очка, и проведя при этом на одну встречу меньше.

    «Горожане» в своей последней игре чемпионата обыграли дома «Астон Виллу» со счетом 2:0, т.с. продлив победную серию до шести игр. Причем пять из шести раз они выигрывали «всухую», а не проигрывает «Ман Сити» уже десять встреч подряд.

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    • «Ман Сити» набрал хороший ход, и наверняка с одним из аутсайдеров чемпионата разберется уверенно. Ставим на гостей с форой -1,5.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.60.

    «Саутгемптон» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    «Саутгемптон» имеет в своей копилке 29 очков и в турнирной таблице АПЛ занимает девятую позицию, однако от пятого места коллектив отстает всего на четыре балла.

    В прошлом туре первенства «святые» проиграли на выезде «Лестеру» со счетом 0:2. Отметим, что за шесть последних игровых дней им удалось победить только один раз, одолев дома «Ливерпуль» (1:0). Примечательно, что гол «красным» стал единственным за последние пять игр чемпионата.

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    «Арсенал» в турнирной таблице Премьер-лиги находится только на десятой позиции. Предстоящему противнику команда проигрывает два балла, сыграв при этом на один матч больше.

    В своей последней проведенной игре первенства «канониры» разгромили дома «Ньюкасл» со счетом 3:0. Таким образом, их беспроигрышная серия составляет теперь пять поединков, где было четыре выигрыша и всего один пропущенный гол.

    Несколько дней тому назад в Кубке страны «Саутгемптон» победил дома «Арсенал» с минимальным счетом 1:0. И от этого матча особо высокой результативности также ждать не стоит. Ставим на тотал меньше 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.88.

    «Интер» — «Милан»

    Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала

    «Интер» уже успел преодолеть один этап в Кубке страны, одолев в предыдущем раунде на выезде «Фиорентину» (2:1 ОТ) только по итогам экстра-тайма.

    В чемпионате Италии «нерадзурри» после первого круга занимает вторую строчку, отставая от первого места всего на два очка. Отметим, что они выиграли только один матч из четырех последних в Серии А. Накануне «Интер» сыграл на выезде вничью с «Удинезе» (0:0).

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    «Милан» также стадию в 1/8 финала Кубка страны прошел не в основное время, одолев в родных стенах «Торино» в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:4).

    В Серии А «россонери» турнирную таблицу возглавляет, опережая ближайшего преследователя на два балла. Непосредственной перед этой игрой они в первенстве на домашнем поле крупно уступили «Аталанте» (0:3), а перед этим дважды победили без пропущенных мячей.

    Оба коллектива в текущем сезоне показывают отменную результативность, поэтому от этой встречи ожидаем «верхового» исхода. Ставим на ТБ 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.68.

    Общий коэффициент — 5.05.

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