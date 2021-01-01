Суперэкспресс под ёлочку: кэф 100+. Прогнозы и ставки на футбол

Специально к новогодним праздникам LiveSport.Ru подготовил экспресс-паровоз. Старт — 1 января.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»

Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

Давно ли мы видели «Манчестер Юнайтед» на первом месте в таблице АПЛ? Такое ощущение, что последний раз это было еще в прошлой жизни, когда «красных дьяволов» тренировал легендарный Алекс Фергюсон. С тех пор «МЮ» безуспешно пытался вернуть себе статус главной команды Англии, но белая полоса, похоже, возвращается.

И дело не только в игре и качестве состава (в этом плане «МЮ» точно сделал шаг вперед). Удача снова на стороне «Манчестер Юнайтед». Сумасшедшие камбэки, голы на последних минутах — как правило, так везет только будущим чемпионам.

У команды Уле-Гуннара Сульшера еще будет спад, в этом можно не сомневаться (это же касается и конкурентов). Но прямо сейчас «МЮ» вряд ли планирует останавливаться.

В случае победы в предстоящем матче «МЮ» сравняется по набранным очкам с лидером чемпионата «Ливерпулем». Неплохое начало года. Намечается.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.79.

«Тоттенхэм» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

Харизма, содержательные комментарии после матчей — это, конечно, тоже хорошо. Но после недавних матчей болельщики «Тоттенхэма» наверняка не отказались бы от нового тренера. Когда все уже успели об этом забыть, Жозе Моуринью снова уселся за руль своего футбольного «автобуса». И от такой игры «Тоттенхэма» уже начинают болеть глаза.

Сложно сказать, откажется ли «Особенный» от своего любимого плана в игре с «Лидсом», но гости от своих игровых принципов точно не отступят. Марсель Бьелса едет в Лондон, чтобы показать, насколько Моуринью неправ, заставляя свою команду играть от обороны.

Не факт, конечно, что так и будет, но «Лидс» с помощью своих брутальных атак вполне способен оставить несколько пробоин в «автобусе».

Не исключено, что именно благодаря «Лидсу» предстоящий матч получится очень даже результативным.

Ставка: тотал «Лидса» больше 1,5 за 2.43.

«Реал» Мадрид — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. 17-й тур

«Сельту» ждет первая серьезная проверка на прочность с тех пор, как команду возглавил Эдуардо Коудет. Уже под руководством аргентинца команда из Виго играла против «Севильи» (2:4), но это был его дебют в Ла Лиге, первые дни в испанском футболе, так что тот матч вряд ли уместно вспоминать.

Зато с тех пор «Сельта» выдала сумасшедшую серию из шести матчей, в которых одержала пять побед. Просто ошеломляющие результаты. Приглашение Коудета, по всей видимости, стало одним из лучших решений руководства «Сельты» за многие годы.

Сможет ли «Сельта» удивить «Реал»? Как показали ранее в этом сезоне «Кадис» и «Алавес», сейчас в испанском футболе может произойти все что угодно.

Но есть одно «но». «Реал» максимально настраивается на серьезных соперников. Примеров достаточно: это и матч с «Барселоной», мадридское дерби, встречи с «Интером» с «Барселоной». Как только важный матч — «Реал» обязательно в порядке.

Скорее всего, в Мадриде шестиматчевая беспроигрышная серия «Сельты» прервется.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 2.39.

«Брайтон» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 17-й тур

Сложнейший, на самом деле, матч. Такие, как правило, обходят стороной при составлении экспресса. Но тут вот в чем дело. «Вулверхэмптон» только что провел два шикарных матча — против «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

И если в первом команда Нуну Эшпириту Санту набрала хотя бы одно очка, то во втором — вообще ничего. Хотя на «Олд Траффорд» «Вулверхэмптон» вполне заслуживал хотя ничейного результата.

Букмекеры считают, что шансы на победу в предстоящем матче равны, но мы все-таки уверены, что «Вулверхэмптон» — лучше. Это явно не типичный английский середняк.

Не побоимся спрогнозировать даже точный счет — 1:0 в пользу «Вулверхэмптона».

Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.86.

«Бетис» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании. 17-й тур

Дерби, противостояние главных команд Севильи. Все очень серьезно. Но только при условии, если совсем не вдаваться в подробности, но мы так не можем.

«Бетис» — худшая команда Ла Лиги по количеству проигранных матчей. В 16-ти турах команда Мануэля Пеллегрини потерпела девять поражений. И еще: «Бетис» — единственный, кто уже пропустил 30 мячей.

С таким соперником у «Севильи» вряд ли возникнут проблемы, несмотря на то, что это дерби, принципиальная игра. Не без этого, но куда важнее, что «Севилья» заметно превосходит «Бетис».

Ставка: победа «Севильи» за 2.05.

«Бавария» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии. 14-й тур

«Бавария» отдохнула и эмоционально перезагрузилась. Конкурентам и остальным соперникам чемпиона Германии действительно не позавидуешь.

Дальше без комментариев. Все и так ясно.

Ставка: победа «Баварии» + тотал матча больше 3,5 за 1.69.

Общий коэффициент — 103.00. 0