Экспресс дня 31 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

Новый экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим предстоящие события в испанской Ла Лиге, австралийской Лиге А и на молодежном чемпионат мира по хоккею.

«Атлетик» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании. 16-й тур

Главное, что нужно знать, — это дерби, противостояние басков из Бильбао и Сан-Себастьяна. В этой ситуации уже не так уж и важно, как команды провели свои предыдущие матчи.

Хотя, безусловно, «Реал Сосьедад» выглядит предпочтительнее. Благодаря мощному старту гости до сих пор находятся в топ-3 турнирной таблицы Ла Лиги. Другой вопрос, что безвыигрышная серия «Сосьедада» составляет уже шесть матчей. Но в контексте предстоящей встречи с «Атлетиком» это вообще не аргумент.

Точно так же, как и недавние результаты «Атлетика», который выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на своем поле.

Все прогнозы на футбол

В общем, тут будет очень жарко, и арбитру наверняка придется неоднократно вспомнить, что в кармане у него есть две карточки — одна желтая, а вторая — красная.

Ставка: тотал желтых карточек в матче больше 4,5 за 1.61.

«Осасуна» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. 16-й тур

Чего-то подобного можно ожидать и в матче между «Осасуной» и «Алавесом». Обе команды прекрасно понимают, что их ждет, поэтому можно не сомневаться, что будет «заруба».

И далеко не факт, что в этом сражении будут голы. Суета, склоки, эмоции — без этого точно не обойдется, а вот всего того, ради чего, люди смотрят футбол, будет по минимуму.

Так что вполне логично и здесь выбрать ставку на предупреждения. Как ни крути, а арбитру придется каким-то образом гасить страсти на поле.

Ставка: тотал желтых карточек больше 3,5 за 1.36.

Чехия U20 — Австрия U20

Хоккей. МЧМ-2021. Групповой этап

Матч за место в плей-офф МЧМ. Правда, сейчас наверное нет ни одного человека, который бы искренне верил, что Австрия сможет выиграть у чехов. В случае победы австрийцы выйдут из группы, но такой исход — это что-то из области фантастики.

Австрия пропустила 11 шайб в игре против США, проиграла Швеции 0:4 и «попала» под Россию — 1:7.

Чехи все-таки не такие безнадежные. Более того, Чехия в своем единственном победном матче выиграла у России (2:0). Это просто другой уровень, если сравнивать с Австрией.

Скорее всего, чехи выиграют с разгромным счетом.

Ставка: победа Чехии с форой (-4,5) за 1.60.

Общий коэффициент — 3.50. 0