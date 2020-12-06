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    «Тоттенхэм» имеет шансы на успех, «Ростов» и «Байер» порадуют результатами

    Экспресс дня 5 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Тоттенхэм» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 11 тур

    «Тоттенхэм» остается лидером АПЛ после 10 туров. Коллектив Моуринью считается еще и самым малопропускающих в лиге — 9 голов. Кроме того, команда входит в тройку клубов, проигравших лишь раз в этом сезоне.

    В трех турах подряд «шпоры» сохраняли свои ворота неприкосновенными. Они сыграли вничью с «Челси» (0:0), обыграли «Ман Сити» (2:0) и «Вест Бромвич» (1:1). В Лиге Европы хозяева разгромили «Лудогорец» (4:0) и разошлись миром с ЛАСКом (3:3).

    «Арсенал» потерпел три поражения в пяти турах и сейчас занимает 14 место, имея 13 очков. Всего «канониры» уступили в 5 играх турнира.

    «Красно-белые» невыразительно сыграли против «Лидса» (0:0), а кроме этого проиграли «Астон Вилле» 0:3 и «Вулверхэмптону» 1:2. В еврокубках порядок — победа над «Мольде» 3:0 и «Рапидом» 4:1.

    «Тоттенхэм» набрал отличную форму, чего не скажешь про «Арсенал». Мы уверенны, что «шпоры» как минимум не проиграют в этом матче.

    Ставка: фора 1 (0) за 1.47.

    «Ростов» — «Уфа»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 17 тур

    Несмотря на два поражения в пяти матчах чемпионата, «Ростов» очень нравится в последнее время. Команда Карпина не оставила никаких шансов «Динамо», выиграв 4:1. «Сельмаши» переиграли «Спартак» 1:0 и «Рубин» 2:0.

    Что касается поражений, то «желто-синие» уступили ЦСКА 0:2 и проиграли «Химкам» 0:2. Но сейчас коллектив идет на 2-матчевой серии побед. В турнирной таблице хозяева занимают 4 позицию с 29 очками.

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    «Уфа» вряд ли может считаться серьезным соперником на данном этапе сезона, поскольку «уфимцы» идут в зоне вылета с двумя победами за 16 туров. Имея 29 пропущенных голов, гости считаются самой ненадежной командой турнира.

    29 ноября «Уфа» выиграла 4:0 у «Тамбова», прервав длительную безвыигрышную серию в РПЛ из 13 поединков. Из последних неудач команды выделим поражения от «Урала» и «Химок» (1:2), а также ничью с «Сочи» (1:1).

    «Ростов», похоже, наладил игру в атаке, благодаря чему обыграл нескольких серьезных соперников. Не видим причин, по которым коллектив Карпина не смог бы выиграть матч.

    Ставка: победа «Ростова» за 1.72.

    «Шальке» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 10 тур

    У «Шальке» очень сложная ситуация. За 9 туров «кобальтовые» набрали 3 очка и не одержали ни одной победы в сезоне. Сверху еще и большие кадровые потери давят. Ожидается, что игру пропустят Харит, Очипка, Пасиенса, Ибишевич, Бенталеб, Ферманн, Кутуджу, Матондо и Сане.

    В прошлых турах «горняки» пропускали не менее двух раз. Со счетом 0:2 они проиграли «Вольфсбургу» и 1:4 они уступили «Боруссии» М. Учитывая, что у команды 6 поражений, то ничью с «Майнцом» и «Штутгартом» (1:1) можно считать хорошим результатом.

    «Байер» тоже потерял некоторых игроков, но ситуация не такая плачевная. К тому же гости идут третьими, набрав 19 пунктов. Вместе с «Вольфсбургом» они не проигрывали в этом сезоне.

    Прошлый тур закончился для «фармацевтов» нулевой ничьей с «Гертой». В остальных четырех играх команда праздновала победу — 3:2 с «Ниццой», 4:1 с «Хапоэлем» Беэр-Шева, 4:3 с «Боруссией» М и 2:1 с «Арминией».

    Полагаем, что ничего для «Шальке» в этой встрече не изменится. «Байер» очень много забивает и с такой обороной, как у «Шальке», «леверкузенцы» имеют огромные шансы на победу.

    Ставка: победа «Байера» за 1.50.

    Итоговый коэффициент: 3.79 0

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    Экспресс дня 5 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.47
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