Экспресс дня 17 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим три матча предстоящего игрового дня в Лиге наций.

Швейцария — Украина

Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

Сборная Украины в минувшую субботу провела еще один классный матч, но снова проиграла. На этот раз команда Андрея Шевченко уступила Германии (1:3). Украинцы действительно удивили в том плане, что старались все 90 минут играть в свой футбол. И это несмотря на кадровые проблемы. Как и в прошлом месяце, сыграть в оптимальном составе сборной Украины помешал коронавирус. Положительными оказались тесты у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука.

Но Украину все-таки нельзя назвать фаворитом предстоящего матча. Сборная Швейцарии перед последним туром идет последней, но тут важно отметить другой, не менее принципиальный момент: в текущем розыгрыше Лиги наций команда Владимира Петковича не проиграла на своем поле ни Германии, ни Испании. Кроме того, можно вспомнить выездную ничью с немцами. Швейцария, по сути, играла на равных с лучшими сборными мира.

И самое главное. По итогам предстоящего матча станет известно, кто останется в элитном дивизионе Лиги наций — Украина или Швейцария. Хозяевам для этого нужно обязательно выигрывать, можно даже со счетом 1:0.

Украина сейчас тоже в порядке, под руководством Шевченко сборная играет в очень приличный футбол, но на поле Швейцарии у нее будут проблемы.

Ставка: победа Швейцарии за 1.73.

Франция — Швеция

Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

Сборная Франции за тур до завершения группового этапа обеспечила себе путевку в финальную часть Лиги наций, которая состоится в октябре следующего года. Символично, что французы закрепили за собой первое место в матче с главным конкурентом.

Действующие чемпионы мира выиграли на выезде у сборной Португалии (0:1), снова сумев полностью закрыть Криштиану Роналду. Вряд ли французы порадовали своим футболом, но на результат эта команда умеет играть, возможно, даже лучше всех.

За несколько дней до игры с португальцами сборная Франции уступила дома Финляндии, но это был товарищеский матч. В официальном команда Дидье Демаша сыграла совершенно иначе.

Все прогнозы на Лигу наций

Очевидно, что ближайший матч уже не имеет для Франции никакого значения, кроме репутационного, безусловно. А вот для Швеции предстоящая игра — ключевая. В случае поражения Хорватии в матче с Португалией шведов на «Стад де Франс» устроит даже ничья. И если даже Финляндия смогла, то почему не сможет Швеция? Французы, конечно, сделают вид, что они очень переживают за результат, но на самом деле, их основная цель — сыграть без больших энергозатрат, которые совершенно ни к чему перед важнейшими матчами за свои клубы. Так что у шведов есть отличная возможность повторить подвиг финнов.

Ставка: гол сборной Швеции за 1.83.

Испания — Германия

Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

Испанцы и немцы поспорят не только за первое место в группе, но и за путевку в полуфинал Лиги наций. В начале осени матч между этими сборными завершился вничью 1:1. Сейчас такой исход устроит только Германию, которая опережает соперника на одно очко. Испании нужна победа. Если, конечно, нужна.

Сложно угадать, что выберут испанцы в этом невероятно насыщенном футбольном графике — совсем не лишние пару дней отдыха или несколько матчей, по итогам которых они могут стать лучшей сборной текущего розыгрыша Лиги наций.

Так что здесь, наверное, нет смысла пытаться угадать победителя. Немцы тоже выглядят не так убедительно, даже в победном матче с Украиной в их игре было немало ошибок, за которые испанцы, к слову, обязательно накажут. Но немцы тоже не такие простые, и против Испании наверняка сыграют гораздо строже.

Поэтому вывод тут напрашивается только один — надо ставить на голы.

Ставка: тотал матча больше 2,0 за 1.40.

Общий коэффициент — 4.43. 0