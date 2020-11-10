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    Экспресс дня 10 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 ноября
    «Эксельсиор»
    В новом экспрессе рассмотрим матчи из низших дивизионов Нидерландов и Франции.

    «Эксельсиор» — «Осс»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

    Во вторник в первом дивизионе чемпионата Нидерландов двумя матчами завершится очередной тур. В одном из них «Эксельсиор» сыграет дома с командой под названием «Осс».

    Хозяева в начале сезона прилично буксовали, потерпели четыре поражения в шести матчах, но постепенно стали прибавлять, видно, что ситуация налаживается. На данный момент «Эксельсиор» занимает в турнирной таблице девятое место, и есть все предпосылки к тому, что команда поборется за место в зоне переходных матчей.

    «Эксельсиор» ни разу не проиграл в четырех предыдущих матчах, набрав восемь очков и пропустив лишь один мяч.

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    «Осс» пока что находится на 17-й строчке. Гостям тоже не удался старт чемпионата, в первых пяти турах они набрали лишь одно очко. В октябре результаты заметно улучшились, но в ближайшем матче «Осс», скорее всего, сложно будет рассчитывать на положительный результат.

    Если не будет никаких форс-мажоров, «Эксельсиор» спокойно заберет три очка.

    Ставка: победа «Эксельсиора» за 1.49.

    «Телстар» — «Гоу Эхед Иглс»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион

    В небольшом голландском городке Велзен-Зёйд встретятся команды, обосновавшиеся в середине турнирной таблицы. «Телстар» занимает восьмое место, «Гоу Эхед Иглс» — 11-е.

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    И, похоже, это не тот случай, когда есть смысл рассуждать об исходе. Здесь может произойти все что угодно, о чем можно легко судить по результатам двух команд.

    «Телстар» в этом сезоне лишь один раз проиграл на своем поле, а у «Гоу Эхед Иглс» только одно поражение на выезде. Выводы после этого делать непросто.

    Так что оптимальной станет ставка на голы.

    Ставка: общий тотал матча больше 2,0 за 1.46.

    «Бастия» — «Сет»

    Футбол. Чемпионат Франции. Третий дивизион

    А это матч из третьего по силе французского дивизиона. Лидер сезона «Бастия» встретится дома с командой, которая, по всей видимости, будет бороться за то, чтобы не упасть еще ниже. «Сет» после девяти туров занимает 15-е место. И надо сказать, что гости неплохо провели октябрь — две победы и одна ничья. Но ноябрь начался так себе, «Сет» проиграл в гостях «Бастии-Борго».

    А вот «Бастия» на данный момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на три очка. Как и у любой команды, у «Бастии» тоже был небольшой спад, в октябре команда хозяев предстоящей встречи выдала серию из трех матчей без побед, но после этого выиграла у «Лаваля» и «Авранша».

    «Бастия» — единственная, кому удалось достичь отметки в 20 забитых мячей. С атакой у хозяев точно все в порядке, и этот момент может стать ключевым в матче против «Сета».

    Ставка: победа «Бастии» за 1.54.

    Общий коэффициент — 3.35. 0

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    Экспресс дня 10 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
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