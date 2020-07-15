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    Будут ли у «Милана» дома проблемы с «Пармой»?

    Экспресс дня 15 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 июля
    «Милан»
    15 июля в чемпионатах Италии и Англии пройдут поединке 33 и 36 туров соответственно. 15 июля в чемпионатах Италии и Англии пройдут поединке 33 и 36 туров соответственно.

    «Милан» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур

    «Милан» в турнирной таблице Серии А располагается на седьмой строчке. Шестому месту «россонери» проигрывают всего два очка, а от пятой позиции они отстают на четыре балла.

    После перерыва команда выиграла четыре встречи из шести, еще дважды сыграла вничью. В прошлом туре первенства миланцы в гостях сыграли вничью с «Наполи» (2:2), а туром ранее сумели в родных стенах одержать волевую викторию над «Ювентусом» (4:2).

    «Парма» в Серии А находится в середине турнирной таблице, на 12 месте. Вылет «крестоносцам» уже наверняка не грозит, но и подняться вверх они существенно не смогут.

    Пост-карантинные матчи принесли «желто-синим» всего одну виктрию при одной мировой и четырех поражениях. Накануне они дома поделили очки с «Болоньей» (2:2), а до этого в гостях потерпели поражение от «Ромы» (1:2).

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    • «Милан» находится на подъеме, и в родных стенах наверняка одолеет «Парму».

    Ставка: победа «Милана» за 1.46.

    «Арсенал» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

    «Арсенал» на данный занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от шестой еврокубковой строчки уже на пять очков.

    Последние две встречи первенства «канониры» провели неудачно. Сначала они дома упустили победу над «Лестером», сыграв 1:1, а накануне в гостях уступили в дерби «Тоттенхэму» (1:2).

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    «Ливерпуль», который уже давно стал чемпионом Англии, свои последние матчи проводит без особой мотивации.

    Уже после завоевания золотых наград «мерсисайдцы» на выезде были разгромлены «Манчестер Сити» (0:4), после чего дважды побеждали, а в прошлом туре в родных стенах сыграли вничью с «Бернли» (1:1).

    «Арсенал», которому очень нужны очки, в родных стенах не должен уступить немотивированному сопернику.

    Ставка: 1Х за 1.98.

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

    За три тура до финиша первенства «Ньюкасл» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает 13 место, обезопасив себя уже от вылета.

    После возобновления чемпионата «сороки» сперва по два раза побеждали и расходились миром, а в двух последних сыгранных турах первенства они проиграли на выезде, поочередно потерпев фиаско от «Уотфорда» (1:2) и «Ман Сити» (0:5).

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    «Тоттенхэм» еще сохраняет шансы побороться за путевку в ЛЕ. На текущий момент «шпоры» располагаются на восьмой строчке, уступая шестому месту три очка.

    После перерыва лондонцы в шести проведенных матчах трижды выигрывали в родных стенах, а также еще были две ничьи и выездное поражение от «Шеффилда Юнайтед» (1:3). В прошлом туре «Тоттенхэм» дома по-волевому обыграл «Арсенал» (2:1).

    «Шпоры» еще борются за место в еврокубах, поэтому они вполне могут заработать очки в игре с «Ньюкаслом», который в последнее время сбавил обороты.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой 0 за 1.33.

    Итоговый коэффициент — 3.84. 0

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    Экспресс дня 15 июля. Прогнозы и ставки на футбол. 15 июля в чемпионатах Италии и Англии пройдут поединке 33 и 36 туров соответственно. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.84
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