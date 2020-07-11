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    Все новости спорта

    Победное шествие «сине-гранатовых» продолжится?

    Экспресс дня 11 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 июля
    Луис Суарес
    В субботу, 11 июля, в чемпионатах Испании, Англии и Белоруссии будут сыграны ряд поединков очередных игровых дней. В субботу, 11 июля, в чемпионатах Испании, Англии и Белоруссии будут сыграны ряд поединков очередных игровых дней.

    «Вальядолид» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. 36-й тур

    «Вальядолид» практически решил вопрос с сохранением прописки в элите. За четыре тура до финиша команда занимает 14 позицию, имея перевес перед зоной вылета в семь баллов при игре в запасе.

    В прошлом туре «пусела» в гостях потерпела фиаско от «Валенсии» (1:2), а туром ранее на домашнем поле одержала минимальную викторию над «Алавесом» (1:0).

    «Барселона» на данный момент идет второй в турнирной таблице Примеры. От первого «Реала» каталонцев отделяет один балл, но «сливочные» только сегодня проведут игру 35-го тура.

    В предыдущем туре первенства «сине-гранатовые» с трудом в дерби переиграли «Эспаньол» со счетом 1:0, а до этого они в гостях не оставили шансов «Вильярреалу» (4:1).

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    • Против мотивированной «Барселоны» «Вальядолид» даже дома вряд ли сможет устоять.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.35.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур

    «Шеффилд Юнайтед» ведет борьбу за путевку в Лигу Европы. На данный момент «клинки» идут седьмыми, опережая всего на один пункт восьмой «Арсенал».

    После возобновления чемпионата команда сперва потерпела два выездных поражения подряд, после чего дома обыграла «Тоттенхэм» (3:1) и «Вулверхэмптон» (1:0), а также в гостях сыграла вничью с «Бернли» (1:1).

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    «Челси» за четыре тура до финиша в чемпионской гонке идет третьим в турнирной таблице АПЛ, однако пятый «Манчестер Юнайтед» находится на расстоянии двух пунктов.

    После паузы «синие» четыре встречи выиграли и раз уступили, проиграв на выезде «Вест Хэму» (2:3). В прошлом туре они в гостях одолели «Кристал Пэлас» (3:2).

    «Шеффилд Юнайтед» дома выиграл четыре последних поединка из пяти, так что рекомендуем ставить на хозяев с форой +1.5.

    Ставка: победа «Шеффилд Юнайтед» с форой (+1,5) за 1.50.

    БАТЭ — «Славия»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 17-й тур

    БАТЭ провалил две свои последние проведенные игры, поочередно потерпев фиаско в родных стенах от минского «Динамо» (0:2) и от «Энергетика-БГУ» (0:1).

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    Из-за этих неудач клуб из Борисова потерял лидерство в чемпионате Белоруссии, где он сейчас идет вторым, но уступает солигорскому «Шахтеру» только по дополнительным показателям.

    «Славия» из Мозыря разместилась на 11 месте в турнирной таблице белорусского первенства, опережая на шесть пунктов зону переходных матчей.

    В минувшем туре чемпионата «славяне» на своей территории одолели «Слуцк» (3:1), а туром ранее они были на выезде разгромлены «Энергетиком-БГУ» (0:5).

    БАТЭ после двух неудач должен реабилитироваться перед своими фанами, одолев дома середняка лиги.

    Ставка: победа БАТЭ за 1.39.

    Итоговый коэффициент — 2.81. 0

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    Экспресс дня 11 июля. Прогнозы и ставки на футбол. В субботу, 11 июля, в чемпионатах Испании, Англии и Белоруссии будут сыграны ряд поединков очередных игровых дней. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.81
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