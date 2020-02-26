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    Продолжит ли «Реал» удачно играть с «Ман Сити»?

    Экспресс дня 26 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 26 февраля
    Зинедин Зидан
    26 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут два поединка, а в Португалии «Брага» сыграет с «Рейнджерс» в ответке 1/6 финала Лиги Европы.

    «Реал» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов в компании с ПСЖ, «Брюгге» и «Галатасараем» пришел к финишу вторым, проиграв пять баллов парижанам и опередив третьих бельгийцев аж на восемь пунктов.

    По итогам 25 туров Примеры «Королевский клуб» идет вторым в турнирной таблице, уступая два очка лидирующей «Барселоне». «Сливочные» провели накануне два неудачных матча. Сначала на своем поле они не смогли переиграть «Сельту» (2:2), а затем и вовсе проиграли 0:1 в гостях «Леванте», где вновь был травмирован Эден Азар.

    «Манчестер Сити» на групповом этапе не столкнулся с трудностями, выиграв четыре игры при двух ничейных исходах, и занял с 14 первое место в одном квартете с донецким «Шахтером», загребским «Динамо» и «Аталантой».

    В Премьер-лиге «горожане» на данный момент занимают второе место в таблице, но первому «Ливерпулю» уступают аж 22 балла. В последнем туре «Сити» в гостях одолел «Лестер» со счетом 1:0.

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  • Вчера

    • «Реал» никогда не проигрывал «Манчестер Сити» в официальных матчах. Прогнозируем, что и на этот раз мадридцы, даже несмотря на свои проблемы, удачно сыграют против «горожан».

    Ставка: 1Х за 1.61.

    «Лион» — «Ювентус»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    «Лион» оказался в одной группе Лиги чемпионов с «Зенитом», «Лейпцигом» и «Бенфикой» занял второе место, сыграв в последнем туре вничью 2:2 с немцами, которая позволила «ткачам» опередить на один балл португальцев и россиян.

    В турнирной таблице чемпионата Франции «львы» идут на седьмом месте, отставая от зоны Лиги Европы на четыре очка. В последнем туре «Лион» обыграл со счетом 2:0 «Мец», т.с. добыв первую победу в последних пяти матчах первенства.

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    «Ювентус» опередил в группе Лиги чемпионов «Атлетико», «Байер» и «Локомотив», потеряв очки только в одной встрече.

    На данный момент на внутренней арене «старая синьора» возглавляет турнирную таблицу, но второй «Лацио» отстает всего на один балл. В последней встрече «Юве» на выезде одолел 2:1 СПАЛ.

    «Юве», скорее всего, не будет форсировать события в этом противостоянии, и постарается «засушить» игру во Франции. Ставим в этой игре на ТМ 3,5.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.31.

    «Брага» — «Рейнджерс»

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    «Брага» уверенно выступила на групповой стадии Лиги Европы, став с 14 очками в квартете первой, победив в четырех встречах при двух ничьих.

    В чемпионате Португалии «оружейники» удерживает третью строчку, где идут уже восемь матчей без поражений, семь из которых были выиграны.

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    «Рейнджерс» пробился в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе, выиграв всего два матча, а еще были три ничьи и одно поражение.

    В чемпионате Шотландии «джерс» расположился на второй позиции, много проигрывая «Селтику», но существенно оторвавшись от ближайшего преследователя.

    В Глазго команды выдали голевую феерию из пяти голов, где хозяева совершили кэмбек, отыгравшись с 0:2, выиграв 3:2. Наверняка и этот поединок будет результативный, исходя из того, что хозяевам обязательно нужно забивать.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.30.

    Итоговый коэффициент — 2.74. 0

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    Экспресс дня 26 февраля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.74
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