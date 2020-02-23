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    ПСЖ отыграется на «Бордо» за поражение в Дортмунде?

    Экспресс дня 23 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 23 февраля
    Килиан Мбаппе
    В воскресенье, 23 февраля, в чемпионатах Англии, Франции и Украины пройдут поединки очередных туров.

    ПСЖ — «Бордо»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

    Парижане неудачно провели две последние игры. В середине недели они проиграли в Дортмунде «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а перед этим сыграли 4:4 с «Амьеном» в чемпионате Франции.

    Даже осечка с одним из аутсайдеров первенства не пошатнула лидирующие позиции в Лиге 1, где они опережают ближайшего преследователя на десять пунктов.

    В пяти последних матчах жирондинцы ни разу не проиграли, дважды победив при трех ничейных исходах. В последнем туре они сыграли 2:2 дома с «Дижоном».

    После 25 туров «Бордо» в турнирной таблице Лиге 1 находится на десятой позиции с активом в 35 очков. От пятой строки команду отделяет всего пять пунктов.

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    • После поражения в Дортмунде, ПСЖ, наверняка, будет жаждать реабилитироваться. Ставим на викторию хозяев с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа ПСЖ с форой (-1,5) за 1.47.

    «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Накануне манкунианцы сыграли вничью 1:1 с «Брюгге» в Бельгии в первом поединке 1/16 финала ЛЕ. Этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей с учетом всех турниров, где был пропущен всего один мяч.

    После 26-ти сыгранных туров «МЮ» с 36 очками находится на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая четвертому «Челси» три очка.

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    «Уотфорд» не может победить в последних пяти поединках с учетом всех турниров, проиграв в этом отрезке в трех из них при двух ничейных результатах, один из которых состоялся в прошлом туре АПЛ в гостях с «Брайтоном» (1:1).

    «Шершни» в турнирной таблице чемпионата Англии находятся в зоне вылета, на 19-й позиции. От 17-й спасительной строки их отделяет всего лишь одно очко.

    Манкунианцы, несмотря на кадровые проблемы и непростой матч в Бельгии, должны дома побеждать аутсайдера первенства.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.61.

    «Шахтер» Д — «Десна»

    Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 19-й тур

    Несколько дней тому назад «Шахтер» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:1 в первом матче 1/16 финала ЛЕ. Это была первая официальная игра для «горняков» в этом году.

    В чемпионате Украины «оранжево-черные» с большим отрывом лидируют. За 18 сыгранных матчей первенства они победили в 16 из них при двух ничейных исходах.

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    • Черниговская команда ушла на зимний перерыв на четвертой позиции, выиграв в 10 встречах из 18. Отставание от второй строки составляет всего три пункта.

    Отметим, что «Шахтер» выиграл у «Десны» во всех четырех очных играх. Дважды «горняки» победи 2:0, и дважды — по 1:0.

    Даже несмотря на непростой поединок в ЛЕ, донецкая команда должна легко обыграть в домашнем поединке черниговцев.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1) за 1.29.

    Итоговый коэффициент — 3.05. 0

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    Экспресс дня 23 февраля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.05
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