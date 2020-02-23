Экспресс дня 23 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 23 февраля, в чемпионатах Англии, Франции и Украины пройдут поединки очередных туров.

ПСЖ — «Бордо»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

Парижане неудачно провели две последние игры. В середине недели они проиграли в Дортмунде «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а перед этим сыграли 4:4 с «Амьеном» в чемпионате Франции.

Даже осечка с одним из аутсайдеров первенства не пошатнула лидирующие позиции в Лиге 1, где они опережают ближайшего преследователя на десять пунктов.

В пяти последних матчах жирондинцы ни разу не проиграли, дважды победив при трех ничейных исходах. В последнем туре они сыграли 2:2 дома с «Дижоном».

После 25 туров «Бордо» в турнирной таблице Лиге 1 находится на десятой позиции с активом в 35 очков. От пятой строки команду отделяет всего пять пунктов.

После поражения в Дортмунде, ПСЖ, наверняка, будет жаждать реабилитироваться. Ставим на викторию хозяев с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1,5) за 1.47.

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Накануне манкунианцы сыграли вничью 1:1 с «Брюгге» в Бельгии в первом поединке 1/16 финала ЛЕ. Этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей с учетом всех турниров, где был пропущен всего один мяч.

После 26-ти сыгранных туров «МЮ» с 36 очками находится на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая четвертому «Челси» три очка.

«Уотфорд» не может победить в последних пяти поединках с учетом всех турниров, проиграв в этом отрезке в трех из них при двух ничейных результатах, один из которых состоялся в прошлом туре АПЛ в гостях с «Брайтоном» (1:1).

«Шершни» в турнирной таблице чемпионата Англии находятся в зоне вылета, на 19-й позиции. От 17-й спасительной строки их отделяет всего лишь одно очко.

Манкунианцы, несмотря на кадровые проблемы и непростой матч в Бельгии, должны дома побеждать аутсайдера первенства.

Ставка: победа «МЮ» за 1.61.

«Шахтер» Д — «Десна»

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 19-й тур

Несколько дней тому назад «Шахтер» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:1 в первом матче 1/16 финала ЛЕ. Это была первая официальная игра для «горняков» в этом году.

В чемпионате Украины «оранжево-черные» с большим отрывом лидируют. За 18 сыгранных матчей первенства они победили в 16 из них при двух ничейных исходах.

Черниговская команда ушла на зимний перерыв на четвертой позиции, выиграв в 10 встречах из 18. Отставание от второй строки составляет всего три пункта.

Отметим, что «Шахтер» выиграл у «Десны» во всех четырех очных играх. Дважды «горняки» победи 2:0, и дважды — по 1:0.

Даже несмотря на непростой поединок в ЛЕ, донецкая команда должна легко обыграть в домашнем поединке черниговцев.

Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1) за 1.29.

Итоговый коэффициент — 3.05. 0