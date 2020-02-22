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    «Челси» должен прервать свою серию

    Экспресс дня 22 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 22 февраля
    Виллиан
    22 февраля в АПЛ и Бундеслиге состоится ряд интересных поединков.

    «Челси» — «Тоттенхэм»

    Футбол. АПЛ 27 тур

    «Челси» не смог выиграть в четырех матчах АПЛ. Команда Лэмпарда уступила МЮ 0:2 и «Ньюкаслу» 1:0. Также на счету хозяев две ничьи с «Лестером» (2:2) и «Арсеналом» (2:2).

    «Аристократам» важно не проиграть в этом матче, поскольку в таком случае команда потеряет место в зоне Лиги чемпионов, причем «синим» угрожают и «Тоттенхэм», и «Шеффилд».

    «Тоттенхэм» лишился Сона. Теперь команда осталась сразу без двух своих лучших бомбардиров. Так что на атакующих действиях это точно скажется. Хотя в отличие от соперника «шпоры» выиграли три раза подряд. Они обыграли «Ман Сити» 2:0, «Норвич» 2:1 и «Астон Виллу» 2:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что среди недели команда играла в Лиге чемпионов, где уступила «Лейпцигу» 0:1.

    «Челси» побеждал «Тоттенхэм» в трех последних матчах. Сейчас по составу «аристократы» сильнее. У них больше созидательных игроков, которые могут решить исход встречи.

    Прогноз: победа «Челси» за 1.74.

    «Лестер» — «Манчестер Сити»

    Футбол. АПЛ 27 тур

    «Лестер» отстает от «Ман Сити» на 4 очка. Команда находится в тройке лучших по количеству пропущенных голов, а также имеет третий показатель в лиге по результативности.

    После разгрома «Вест Хэма» (4:1), «лисы» дважды сыграли вничью. Они расписали мир с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0). Если учесть поражение в Кубке лиги от «Астон Виллы», то безвыигрышная серия хозяев составит три поединка.

    После 2-матчевой серии поражений «Ман Сити» одержал «сухую» победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:0. До этого «горожане» проиграли «Тоттенхэму» с аналогичным счетом и уступили «Ман Юнайтед» в Кубке лиги 0:1, хотя прошли в финал.

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    • Учитывая обстоятельства, в которых оказалась команда Пепа, можно ожидать, что «бело-голубые» пойдут «по головам». Они постараются показать все, на что способны до конца текущего сезона.

    «Манчестер Сити» одержал победу в трех из 4 очных встреч. При этом в двух из них «Лестер» не отпускал соперника больше, чем на один мяч.

    Прогноз: фора 1 (+1) за 1.68.

    «Шальке» — «Лейпциг»

    Футбол. Бундеслига 23 тур

    «Шальке» не побеждает в чемпионате 4 матча подряд. В трех последних «кобальтовые» сыграли вничью — 0:0 с «Майнцом», 1:1 с «Падерборном» и 0:0 с «Гертой». Также со счетом 5:0 хозяева проиграли «Баварии».

    4 февраля «горняки» выиграли у «Герты» в Кубке (3:2), при этом им понадобилось дополнительное время.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Лейпциг» подходит к этому матчу хоть и уставшим, но с хорошим настроением. «Быки» обыграли «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов со счетом 0:1. Таким образом, команда продолжила успешные выступления. Перед этим она выиграла у «Вердера» в Бундеслиге 3:0.

    Перед этим «Лейпциг» сыграл в нулевую ничью с «Баварией». Получается, что уже три игры подряд подопечные Нагельсманна не пропускают.

    «Шальке» не забивает уже четыре встречи. Гости наоборот не пропускают на протяжении трех поединков. При этом «Лейпциг» очень опасен в атаке, поэтому имеет больше шансов на победу.

    Прогноз: победа «Лейпцига» за 1.83.

    Итоговый коэффициент — 5.35. 0

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