Экспресс дня 25 января. Прогнозы и ставки на футбол

25 января в чемпионатах Испании, Германии и Франции состоится основная масса матчей очередных игровых дней.

«Валенсия» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

«Валенсия» после 20 туров идет на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, отставая от третьей строчки всего на четыре балла.

В прошлом туре «летучие мыши» прервали 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, уступив в гостях «Мальорке» со счетом 1:4. На днях «оранжевые» в Кубке Испании на выезде минимально одолели третьелиговый «Логроньес» (1:0).

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, но второй «Реал» каталонцы опережают только по дополнительным показателям.

«Сине-гранатовые» в пяти предыдущих турах Примеры трижды расходилась миром, добившись только двух домашних побед. В своем последнем поединке первенства они одолели 1:0 «Гранаду», а накануне с трудом переиграли в Кубке в гостях «Ибицу» (2:1).

«Валенсия» в этом чемпионате дома никому еще не уступала, и в предстоящем поединке должна дать бой «Барселоне».

Ставка: победа «Валенсии» с форой (+1,5) за 1.52.

«Бавария» — «Шальке»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 19-й тур

«Бавария» на данный момент идет второй в турнирной таблице Бундеслиги, имея отставание от лидера в четыре балла.

Мюнхенцы одержали виктории в своих последних четырех матчах чемпионата. В минувшем туре они положили в Берлине на лопатки местную «Герту» (4:0).

«Шальке» по итогам 18 туров в турнирной таблице немецкого чемпионата занимает пятую строчку, отставая от предстоящего соперника всего на три очка.

Перед зимней паузой «кобальтовые» дважды сыграли вничью, а второй круг первенства они начали с домашней победы над «Боруссией» из Менхегладбаха (2:0).

«Бавария» находится в прекрасной форме, и к этому клуб из Мюнхена успешно играет с «Шальке», выиграв девять встреч из десяти за последнее время.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.27.

«Монако» — «Страсбур»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

На данный момент «Монако» в турнирной таблице Лиги 1 идет на девятом месте, но отставание от четвертой строчки составляет всего три балла.

В прошлом туре монегаски в родных стенах потерпели крупное поражение 1:4 от ПСЖ, однако до этого у клуба был отрезок без проигрышей из пяти матчей, в трех из которых он выигрывал.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Страсбург» находится на 12 месте, уступая предстоящему сопернику всего два очка.

В последнем туре французского первенства «расинги» в гостях уступили «Мецу» со счетом 0:1, а затем в 1/16 финала Кубка Франции на выезде разгромили «Ангулем» (5:1).

Если не брать во внимание поражение от ПСЖ, монегаски демонстрируют в последнее время неплохие результаты, особенно дома.

Ставка: победа «Монако» за 1.64.

Итоговый коэффициент — 3.16. 0