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    Экспресс дня 14 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 14 января
    Футболисты «Наполи»
    Во вторник, 14 января, в Италии пройдет три поединка 1/8 финала Кубка страны.

    «Наполи» — «Перуджа»

    Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

    «Наполи» проводит невыразительный сезон. Если в Лиге чемпионов команде удалось пробиться в плей-офф, то в Серии А неаполитанцы идут на десятом месте после первого круга.

    В последнем своем матче они в гостях уступили «Лацио» со счетом 0:1.

    «Перуджа» этот сезон проводит в Серии В, где после первого круга идет на восьмом месте в турнирной таблице, ведя борьбу за плей-офф.

    В пяти последних турах чемпионата «грифоны» добыли всего одну победу, а также по два раза сыграли вничью и проиграли.

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    • Хозяева ощутимо превосходят гостей в классе. Думаем, что «Наполи» не будет иметь проблем с представителем Серии Б.

    Ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 1.48.

    «Лацио» — «Кремонезе»

    Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

    «Лацио» на выходных дома одолел «Наполи» (1:0) в чемпионате страны, доведя т.с. серию побед в первенстве до десяти подряд.

    После первого круга «орлы» занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка (один матч в запасе).

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    «Кремонезе», который выступает в Серии В, после 18 сыгранных матчей занимают лишь 17-е место, опережая зону вылета всего на один пункт.

    За минувшие четыре поединка «тигры» победили лишь раз, еще один поединок они свели вничью и дважды проиграли в этот период.

    Римляне, находящиеся в отличной форме, не дадут шансов аутсайдеру второго по силе дивизиона Италии.

    Ставка: победа «Лацио» с форой (-1,5) за 1.48.

    «Интер» — «Кальяри»

    Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

    «Интер» после первого круга находится на второй позиции в турнирной таблице Серии А, уступая лидеру «Ювентусу» два очка.

    Миланцы не проигрывают в четырех последних матчах. Пару дней назад «нерадзурри» с на своем поле сыграли вничью с «Аталантой» — 1:1.

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    «Кальяри» в Серии А вот уже пять туров не может победить, а четыре последних поединка островитяне и вовсе проиграли.

    Накануне «красно-синие» в родных стенах уступили «Милану» со счетом 0:2, но пока удерживают шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.

    «Кальяри», который находится в кризисе, трудно будет рассчитывать на благоприятный исход в Милане. Ставим на проход «Интера».

    Ставка: проход «Интера» за 1.25.

    Общий коэффициент — 2.73. 0

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    Экспресс дня 14 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.73
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