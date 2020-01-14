Экспресс дня 14 января. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 14 января, в Италии пройдет три поединка 1/8 финала Кубка страны.

«Наполи» — «Перуджа»

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

«Наполи» проводит невыразительный сезон. Если в Лиге чемпионов команде удалось пробиться в плей-офф, то в Серии А неаполитанцы идут на десятом месте после первого круга.

В последнем своем матче они в гостях уступили «Лацио» со счетом 0:1.

«Перуджа» этот сезон проводит в Серии В, где после первого круга идет на восьмом месте в турнирной таблице, ведя борьбу за плей-офф.

В пяти последних турах чемпионата «грифоны» добыли всего одну победу, а также по два раза сыграли вничью и проиграли.

Хозяева ощутимо превосходят гостей в классе. Думаем, что «Наполи» не будет иметь проблем с представителем Серии Б.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1,5) за 1.48.

«Лацио» — «Кремонезе»

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

«Лацио» на выходных дома одолел «Наполи» (1:0) в чемпионате страны, доведя т.с. серию побед в первенстве до десяти подряд.

После первого круга «орлы» занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка (один матч в запасе).

«Кремонезе», который выступает в Серии В, после 18 сыгранных матчей занимают лишь 17-е место, опережая зону вылета всего на один пункт.

За минувшие четыре поединка «тигры» победили лишь раз, еще один поединок они свели вничью и дважды проиграли в этот период.

Римляне, находящиеся в отличной форме, не дадут шансов аутсайдеру второго по силе дивизиона Италии.

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1,5) за 1.48.

«Интер» — «Кальяри»

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

«Интер» после первого круга находится на второй позиции в турнирной таблице Серии А, уступая лидеру «Ювентусу» два очка.

Миланцы не проигрывают в четырех последних матчах. Пару дней назад «нерадзурри» с на своем поле сыграли вничью с «Аталантой» — 1:1.

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«Кальяри» в Серии А вот уже пять туров не может победить, а четыре последних поединка островитяне и вовсе проиграли.

Накануне «красно-синие» в родных стенах уступили «Милану» со счетом 0:2, но пока удерживают шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Кальяри», который находится в кризисе, трудно будет рассчитывать на благоприятный исход в Милане. Ставим на проход «Интера».

Ставка: проход «Интера» за 1.25.

Общий коэффициент — 2.73. 0