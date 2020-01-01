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    Что принесут первые матчи 2020 года?

    Экспресс дня 1 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 1 января
    «Манчестер Юнайтед»
    В первый день 2020 года в английской Премьер-лиге пройдут поединки 21 игрового дня.

    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    «Арсенал» проваливает этот сезон в АПЛ. На данный момент в турнирной таблице «канониры» занимают 12 место, уступая зоне еврокубков шесть пунктов.

    В предыдущем матче «пушкари» в дерби проиграли «Челси» (1:2), а перед этим они разошлись миром в гостях с «Борнмутом» (1:1). На данный момент у «Арсенала» 5-матчевая безвыигрышная серия.

    «Манчестер Юнайтед» идет на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от топ-4 всего на четыре балла.

    Последние две встречи в английском первенстве «красные дьяволы» выиграли. Сперва они на своей территории одолели 4:1 «Ньюкасл», а в прошлом поединке в гостях одолели 2:0 «Бернли».

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    • Обе команды неплохо действует в атаке, но игрой в обороне совсем не блещут. Прогнозируем, что в этой игре забьют оба коллектива.

    Ставка: обе забьют: да за 1.53.

    «Манчестер Сити» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    «Манчестер Сити» в турнирной таблице чемпионата Англии располагаться на третьей позиции, но лидеру первенства уступает аж 14 очков.

    В предыдущем поединке Премьер-лиги «горожане» дома одолели «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, а перед этим потерпели фиаско в гостях от «Вулверхэмптона» (2:3), ведя по ходу встречи 2:0.

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    «Эвертон» не знает горечи поражений вот уже пять туров подряд в чемпионате страны, набрав на этом отрезке 11 очков и поднялся на десятое место.

    В предыдущих двух играх первенства «ириски» выиграли, поочередно одолев дома «Бернли» (1:0) и в гостях «Ньюкасл» (2:1).

    Даже несмотря на неплохой ход «ирисок», в этом поединке ставим на викторию «горожан».

    Ставка: победа «Ман Сити» за 1.27.

    «Брайтон» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    «Брайтон» в турнирной таблице Премьер-лиги идет на 14 месте, оторвавшись только на пять баллов от зоны вылета.

    В последнем игровом дне «чайки» на своей арене справились с «Борнмутом» (2:0), т.с. прервав серию из четырех матчей без побед.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Челси» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает четвертое место, опережая пятую строку на четыре очка, но от третьей позиции отстает на шесть пунктов.

    Накануне «синие» одержали волевую победу над «Арсеналом» со счетом 2:1, а туром ранее неожиданно уступили дома 0:2 «Саутгемптону».

    Прогнозируем, что гости без набранных баллов не останутся. Ставим на Х2.

    Ставка: Х2 за 1.31.

    Общий коэффициент — 2.54. 0

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