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    Лидеры Бундеслиги сыграют результативно?

    Экспресс дня 17 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 17 декабря
    «РБ Лейпциг»
    Во вторник, 17 декабря, в чемпионате Германии пройдут стартовые поединки 16 игрового дня.

    «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 16-й тур

    «Боруссия» с 29 очками после 15 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидера на четыре балла.

    «Шмели» в Бундеслиге выиграли в последних трех поединках, а с учетом Лиги чемпионов эта серия составляет четыре матча. В своем последнем матче немецкого первенства дортмундцы в гостях разгромил «Майнц» — 4:0.

    «РБ Лейпциг» после 15 туров с 33 пунктами возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая второе место на два очка.

    «Быки» выиграли последние шесть встреч в чемпионате Германии, а с учетом всех турниров у них 10-матчевая беспроигрышная серия. На выходных они на выезде разгромили «Фортуну» со счетом 3:0, прервав 6-матчевую пропускную серию.

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    • От встречи лидеров Бундеслиги вполне стоит ожидать «верховой» игры, т.к. обе команды предпочитают атакующий футбол.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.45.

    «Вердер» — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 16-й тур

    Команда из Бремена за последние пять встреч в немецком чемпионата проиграла в четырех из них при одной виктории. В минувшем туре «музыканты» были уничтожены в Мюнхене «Баварией» — 1:6.

    С 14 зачетными баллами «Вердер» находится на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги, опережая зону прямого вылета всего лишь на три пункта.

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    «Майнц» является соседом «Вердера» по турнирной таблице Бундеслиги. У «красно-белых» находится в копилке на балл больше и 14 строка.

    Последние две игры в немецком первенстве команда проиграла, поочередно уступив на выезде «Аугсбургу» (1:2) и дома «Боруссии» Д (0:4).

    Оба коллектива сейчас находятся не в лучшем состоянии, но на своем поле «Вердер» должен порадовать своих фанов.

    Ставка: 1Х за 1.28.

    «Унион» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 16-й тур

    «Унион» в турнирной таблице чемпионата Германии располагается на десятой позиции, имея в своей копилке 20 очков после 15 проведенных матчей.

    В минувших двух турах Бундеслиги берлинцы разжились четырьмя баллами: обыграли дома 2:0 «Кельн» и в гостях сыграли вничью 1:1 с «Падерборном».

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    «Хоффенхайм» на данный момент переживает спад. «Деревенские» в Бундеслиге вот уже четыре тура без побед, трижды уступив и раз сыграв вничью. Накануне они уступили дома 2:4 «Аугсбургу».

    В турнирной таблице чемпионата Германии «сине-белые» с 21 пунктом идут на одну строку выше своего предстоящего противника.

    Ожидаем, что в поединке двух середняков БЛ количество голов будет более двух.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.39.

    Общий коэффициент — 2.57. 0

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