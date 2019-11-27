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    Останутся ли шансы у «Зенита» на плей-офф ЛЧ после игры с «Лионом»?

    Экспресс дня 27 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 27 ноября
    «Зенит»
    В среду, 27 ноября, пройдут матчи второй части пятого тура в Лиге чемпионов.

    «Зенит» — «Лион»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    «Зенит» имеет в своей копилке четыре очка и занимает третью строку в группе G, с отставанием от второго места в три балла. Питерцы, помимо ничейного исхода с нынешним соперником (1:1), еще дома сумели одолеть «Бенфику» (3:1).

    Также дружина Семака дважды уступала «РБ Лейпцигу» (1:2 и 0:2). В чемпионате России «Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. В своей последней игре «сине-бело-голубые» обыграли на выезде «Рубин» (2:1).

    «Лион» с семью пунктами в группе идет вторым, и в случае победы в России гарантирует себе выход в плей-офф турнира. «Ткачи» смогли переиграть в гостях 2:0 «РБ Лейпциг» и дома 3:1 «Бенфику», которой затем проиграли на выезде со счетом 1:2.

    В чемпионате Франции «аристократы» занимают всего девятую строчку. Накануне они не без труда справились с «Ниццей» (2:1). Стоит отметить, что за последние пять игр, «Лион» выиграл а четырех из них.

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    • Хозяевам нужна только победа в этом игре, что заставить их идти вперед большими силами, и это даст шанс гостям для контратак. Думаем, что игра будет результативной.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.35.

    «Барселона» — «Боруссия» Д

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    У «Барселоны» на счету находится восемь баллов и первая строчка в группе. Третью позицию она опережает на четыре балла. В случае победы каталонцы досрочно выйдут в 1/8 финала.

    «Сине-гранатовые» дважды сыграли вничью: 0:0 с «Боруссией» в гостях и дома со «Славией» (0:0). Одолели 2:1 чехов на выезде и 2:1 «Интера» на «Камп Ноу». В чемпионате Испании «Барса» идет в лидерах. Накануне она на выезде с трудом справился с «Леганесом» (2:1).

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    «Боруссия» занимает в квартете второе место, имея в своей копилке семь очков. «Шмели» обменялся домашними викториями с «Интером» (3:2 и 0:2), одолели 2:0 в гостях «Славию»и сыграли дома вничью с нынешним соперником.

    В чемпионате Германии дортмундцы занимают всего шестое место. В последней сыгранной встрече Бундеслиги они дома разошлись миром с «Падерборном» со счетом 3:3, проигрывая после первого тайма 0:3.

    Хоть «Барса» не впечатляет в этом сезоне, но «Боруссия» еще более нестабильна. Прогнозируем, что каталонцы добудут победу над немцами в своем логове.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.55.

    «Генк» — «РБ Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    «Генк» в четырех матчах завоевал только один пункт, с которым может рассчитывать только на попадание в Лигу Европы. Этот единственный балл бельгийцы заработали в домашней игре с «Наполи» (0:0).

    В трех других поединках они проигрывали. Своим предстоящим противником были разгромлены на выезде (2:6) и дважды уступили «Ливерпулю» (1:4 и 1:2). На данный момент у команды 5-матчевая безвыигрышная серия.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У австрийских «быков» на счету находится четыре балла и третья строка в своем квартете. Отставание от второй позиции составляет четыре пункта.

    «РБ Зальцбург», помимо виктории над бельгийцами, также смог не проиграть в Италии «Наполи» (1:1). Два других матча он проиграл: 3:4 англичанам на их поле и 2:3 итальянцам дома.

    В этом матче ничья не устроит никого, так что отсиживаться в обороне команды не будут. Ставим на ТБ 2,5.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.37.

    Общий коэффициент — 2.86 0

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    Экспресс дня 27 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.86
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