Экспресс дня 27 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 27 ноября, пройдут матчи второй части пятого тура в Лиге чемпионов.

«Зенит» — «Лион»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Зенит» имеет в своей копилке четыре очка и занимает третью строку в группе G, с отставанием от второго места в три балла. Питерцы, помимо ничейного исхода с нынешним соперником (1:1), еще дома сумели одолеть «Бенфику» (3:1).

Также дружина Семака дважды уступала «РБ Лейпцигу» (1:2 и 0:2). В чемпионате России «Зенит» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. В своей последней игре «сине-бело-голубые» обыграли на выезде «Рубин» (2:1).

«Лион» с семью пунктами в группе идет вторым, и в случае победы в России гарантирует себе выход в плей-офф турнира. «Ткачи» смогли переиграть в гостях 2:0 «РБ Лейпциг» и дома 3:1 «Бенфику», которой затем проиграли на выезде со счетом 1:2.

В чемпионате Франции «аристократы» занимают всего девятую строчку. Накануне они не без труда справились с «Ниццей» (2:1). Стоит отметить, что за последние пять игр, «Лион» выиграл а четырех из них.

Хозяевам нужна только победа в этом игре, что заставить их идти вперед большими силами, и это даст шанс гостям для контратак. Думаем, что игра будет результативной.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.35.

«Барселона» — «Боруссия» Д

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

У «Барселоны» на счету находится восемь баллов и первая строчка в группе. Третью позицию она опережает на четыре балла. В случае победы каталонцы досрочно выйдут в 1/8 финала.

«Сине-гранатовые» дважды сыграли вничью: 0:0 с «Боруссией» в гостях и дома со «Славией» (0:0). Одолели 2:1 чехов на выезде и 2:1 «Интера» на «Камп Ноу». В чемпионате Испании «Барса» идет в лидерах. Накануне она на выезде с трудом справился с «Леганесом» (2:1).

«Боруссия» занимает в квартете второе место, имея в своей копилке семь очков. «Шмели» обменялся домашними викториями с «Интером» (3:2 и 0:2), одолели 2:0 в гостях «Славию»и сыграли дома вничью с нынешним соперником.

В чемпионате Германии дортмундцы занимают всего шестое место. В последней сыгранной встрече Бундеслиги они дома разошлись миром с «Падерборном» со счетом 3:3, проигрывая после первого тайма 0:3.

Хоть «Барса» не впечатляет в этом сезоне, но «Боруссия» еще более нестабильна. Прогнозируем, что каталонцы добудут победу над немцами в своем логове.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.55.

«Генк» — «РБ Зальцбург»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Генк» в четырех матчах завоевал только один пункт, с которым может рассчитывать только на попадание в Лигу Европы. Этот единственный балл бельгийцы заработали в домашней игре с «Наполи» (0:0).

В трех других поединках они проигрывали. Своим предстоящим противником были разгромлены на выезде (2:6) и дважды уступили «Ливерпулю» (1:4 и 1:2). На данный момент у команды 5-матчевая безвыигрышная серия.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У австрийских «быков» на счету находится четыре балла и третья строка в своем квартете. Отставание от второй позиции составляет четыре пункта.

«РБ Зальцбург», помимо виктории над бельгийцами, также смог не проиграть в Италии «Наполи» (1:1). Два других матча он проиграл: 3:4 англичанам на их поле и 2:3 итальянцам дома.

В этом матче ничья не устроит никого, так что отсиживаться в обороне команды не будут. Ставим на ТБ 2,5.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.37.

Общий коэффициент — 2.86 0