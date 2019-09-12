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    Прервет ли «Спартак» свою неудачную серию в КХЛ?

    Экспресс дня 21 сентября. Прогнозы и ставки на хоккей

    Прогноз на Экспресс дня 21 сентября
    Аким Тришин
    Сегодня состоятся поединки континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» примет «Динамо» М, а «Спартак» встретится с «Динамо» Рига.

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Хозяева провели три встречи и в двух из них одержали победу. Сначала было поражение от «Куньлунь» 4:3 с учетом буллитов (так счет 3:3). После «уфимцы» отомстили и обыграли этого же соперника с результатом 0:2. После, положительного результата удалось добиться в мачте с «Сибирью» (0:3).

    Что касается «Автомобилиста», то клуб провел 4 встречи, выиграв все. Счет 3:2 был зафиксирован в матчах с «Металлургом» Магнитогорск и «Северсталью». Там пришлось обратиться к овертаймам и буллитами. Также команда выиграла у СКА 5:2 и одолела «Витязь» из Подольска 3:2.

    Все прогнозы на КХЛ

    «Салават» выиграл 3 домашних матча кряду, при этом «Автомобилист» уступил в четырех последних поединках на выезде. Хозяева не проигрывали в 3 из 4 противостояний с гостями.

    Ставка: 1Х за 1.52.

    «Локомотив» — «Динамо» М

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    В этом сезоне «Локомотив» уже дважды проигрывал — «Торпедо» 3:4 и «Спартаку» 2:5. Лишь в прошлой игре команде удалось прервать неудачную серию, выиграв у «Сочи» со счетом 2:1. Сейчас «Локо» располагается на последней строчке Западной конференции.

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    • «Динамо» на 4 строчке и в случае успеха клуб может плотно подойти к лидерам Запада — ЦСКА и СКА. Результаты у команды чуть лучше. Она выиграла у «Спартака» 3:2, а также одолела «Торпедо» и «Динамо» М с тем же счетом, только в основное время. В прошлый раз на выезде московский коллектив проиграл «Витязю» с разгромным результатом 4:1.

    Обе команды много пропускают, так что ставим на тоталы.

    Ставка: тотал больше 3.5 за 1.50.

    «Спартак» — «Динамо» Рига

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    У «Спартака» сейчас дела идут не очень хорошо, поскольку команда проиграла 3 последних выступления КХЛ. Более того, клуб уступил в 3 из 4 матчей этого сезона. Была неудача в игре с «Авангардом» (2:3 после овертайма), а перед этим хозяева уступили «Динамо» М 4:5 и «Динамо» М 3:2 с учетом овертайма.

    «Динамо» тоже дважды кряду проиграл, причем без особых споров — 4:0 от «Нефтехимика» и 7:2 от «Йокерит». Таким образом, победная серия, состоящая из двух встреч, была прервана.

    «Спартак» проиграл 5 последних поединков в родных стенах. «Динамо» уступил на выезде в 3 из 5 матчей. Букмекеры считают фаворитом «москвичей», так что мы поставим на «Спартак».

    Ставка: П1 в матче за 1.47.

    Итоговый коэффициент — 3.35. 0

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