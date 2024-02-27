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    «Мемфис» продлит черную полосу игр «Бруклина»?

    «Мемфис» — «Бруклин». Ставка (к. 2.04) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 27 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Бруклин»
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    «Торонто» — «Мемфис»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Бруклин». Игра пройдет на стадионе «ФедЭксФорум» 27 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Мемфис» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 27 Февраля 2024 года

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Команда из штата Теннесси находится в нижней части турнирной таблицы Западной конференции. «Мемфис» расположился на 13 месте при 20 победах и 37 поражениях, «гризли» отстают от зоны плей-ин на 9 побед.

    Последние матчи: Игра последнего тура регулярного чемпионата для «Мемфиса» прошла неудачно, команда проиграла на своей арене «Лос-Анджелес Клипперс» (95:101).

    Не сыграют: В составе «Мемфиса» 7 травмированных баскетболиста, как уже известно до конца баскетбольного сезона 2023/2024 из строя из-за травмы плеча выбыл Джа Морант.

    Остальные игроки могут вернуться в игру ещё в этом розыгрыше баскетбольной ассоциации. В лазарете команды Бэйн, Кларк, Оладипо, Пиппен, Смарт и Кончар.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: К слову в игре против «Клипперс» прервалась двухматчевая победная серия «Мемфиса», которая состояла из двух матчей: ранее «гризли» выиграли на своей арене у «Милуоки» (113:110) и «Хьюстона» (121:113).

    «Бруклин»

    Турнирное положение: Нью-йоркцы расположились в трёх победах от зоны плей-ин в турнирной таблице Восточной конференции. «Бруклин» занимает 11 место при 21 победе и 35 поражениях.

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    Последние матчи: «Бруклин» не может выиграть в четвёртом матче подряд. В рамках минувшего игрового дня «сети» уступили экс-лидеру Западной конференции «Миннесоте» (86:101).

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой ноги находится Дарик Уайтхед.

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    Состояние команды: На данный момент «Бруклин» находится в упадке, нью-йоркцы вот уже вторую неделю подряд не могут выиграть. Последий выигрыш состоялся 11 февраля, тогда «Бруклин» на своей арене переиграл «Сан-Антонио» (103:123). Потом последовали два поражения от «Бостона» (110:118, 86:136) и одно от «Торонто» (93:121).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Мемфис» и «Бруклин» ещё не встречались

    • Проигрышная серия «Бруклина» составляет 4 матча

    • В лазарете «Мемфиса» 7 травмированных баскетболиста

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бруклин» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Мемфиса» — 2.04.

    Фора «Мемфиса» (+2.5) и фора «Бруклина» (-2.5) принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: Оба клуба испытывают проблемы с реализацией, к тому же «Бруклин» не может выиграть в четвертом матче подряд. Мы рискнем и поставим на победу хозяев — команду «Мемфис».

    Ставка: Победа «Мемфиса» с коэффициентом 2.04.

    Прогноз: Так как у «Мемфиса» есть большие проблемы с составом, все может пойти по иному сценарию. Чтобы не рисковать, можно сыграть на плюсовой форе команды из штата Теннесси.

    Ставка: Фора «Мемфиса» (+2.5) с коэффициентом 1.83.

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    «Мемфис» — «Бруклин»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на баскетбол. «Мемфис» продлит черную полосу игр «Бруклина»?
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