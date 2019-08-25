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    Все новости спорта

    Устроит ли «Ман Сити» еще один разгром середняка?

    Экспресс дня 25 августа. Прогноз и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 25 августа
    Игроки «Ман Сити»
    В воскресенье, 25 августа, состоятся очередные поединки в элитных дивизионах чемпионатов Англии и Испании.

    «Борнмут» — «Манчестер Сити»

    Футбол. АПЛ. 3-й тур

    «Борнмут» в рамках предсезонной подготовки в последних двух играх встречался с именитыми командами. Сначала было поражение от «Лацио» в упорной борьбе со счетом 3:4, а затем был разгромлен «Лион» — 3:0.

    Старт нового сезона получился для «вишен» успешным — за два тура набрано четыре очка и пропущено всего два гола. Даже «Тоттенхэм» и «Челси» пропустили больше. В стартовом поединке подопечные Эдди Хау упустили победу над «Шеффилдом» (1:1), однако уже в следующей игре на выезде удалось разобраться с «Астон Виллой (2:1).

    "Горожане" этим летом побывали в Азии, где завершали предсезонную подготовку победными поединками с "Китчи" (6:1) и "Йокогамой" (3:1). Новый сезон команда Пепа Гвардиола открыла битвой за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" и сумела в серии пенальти завоевать трофей — 1:1 — в основное время, 5:4 — в серии.

    Уже в той игре стало ясно, что "Сити" в этом сезоне вместе с мерсисайдцами вновь будут на голову выше всех остальных команд АПЛ. В первом туре это подтвердил разгром "Вест Хэма" (5:0), а вот во втором случилась обидная потеря очков против неуступчивого "Тоттенхэма" — 2:2. "Шпорам" при этом помогла система VAR, а "горожане" в целом выглядели предпочтительнее.

    В прошлый раз команды встречались на поле "Борнмута" в марте, и тогда будущие чемпионы Англии победили со счетом 1:0. На кураже "Сити" способен "вынести" любого середняка, однако "Борнмут" способен оказать достойное сопротивление. В предстоящей игре ждем, что "Сити" сможет победить уверенно, но повторения истории с "Вест Хэмом" ждать не стоит.

    Ставка: победа "Манчестер Сити" с форой -1,5 гола за 1.53.

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    "Тоттенхэм" — "Ньюкасл"

    Футбол. АПЛ. 3-й тур

    Летом "шпоры" успели встретиться с большим количеством европейских грандов и даже победили "Ювентус" (3:2), "Реал" (1:0) и "Баварию" (2:2, 6:5 — по пенальти).

    В межсезонье финалист Лиги чемпионов сохранил костяк команды, а состав пополнили несколько новичков, среди которых Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо и Райан Сессеньон. Клуб был активен на трансферном рынке впервые за долгое время.

    В первом туре "Тоттенхэм" встречался с "Астон Виллой" и добыл непростую победу со счетом 2:1. "Шпоры" уступали, но в последние 20 минут сравняли счет и вырвали победу. Во втором туре было еще сложнее. Команда гостила у "Манчестер Сити", дважды уступала, но вырвала ничью 2:2, а система VAR отменила третий гол "горожан" перед финальным свистком.

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    "Ньюкасл" в межсезонье покинул тренерский штаб Рафы Бенитеса, а его место занял Стив Брюс. Команда усилилась на 69 миллионов евро и теперь попытается провести более спокойный сезон — в прошлом приходилось с трудом добывать очки и бороться за выживание. При этом сразу 44 миллиона ушли на бразильского форварда "Хоффенхайма" Жоэлинтона.

    "Сороки" начали сезон в АПЛ с минимального поражения от "Арсенала" — 0:1. Это еще можно понять, но далее был выезд к "Норвичу" и вновь неудача — 1:3. Все говорит о том, что впереди у подопечных Брюса довольно сложные времена. "Тоттенхэм" будет принимать "сорок" на своем поле и вряд ли защита гостей сможет остановить мощную атаку соперника.

    Ставка: победа "Тоттенхэма" с форой -1 гол за 1.40.

    "Леганес" — "Атлетико"

    Футбол. Примера. 2-й тур

    "Леганес" плодотворно провел предсезонку, одержав пять побед при двух ничьих в товарищеских играх. Другое дело, что в соперниках в основном были представители Сегунды.

    В первом туре подопечные Маурисио Пельегрино дома принимали "Осасуну", владели видимым преимуществом, но не реализовали свои шансы и в итоге проиграли — 0:1. Самыми значимыми трансферами клуба стали переход защитника "Челси" Кеннета Омеруо и форварда "Мидлсбро" Мартина Брэйтуэйта (оба — по 5 млн евро).

    "Атлетико" этим летом пережил настоящую перестройку. Клуб покинул его лидер и символ Антуан Гризманн, при этом стороны успели поссориться и пошуметь в СМИ. В "Баварию" ушел Лукас Эрнандес, в "Ман Сити" — Родри, а в "Монако" — Желсон Мартинш. Состав при этом пополнили Киран Триппьер из "Тоттенхэма" и молодая португальская звезда Жуан Феликс из "Бенфики", а также ряд других исполнителей.

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    В рамках предсезонной подготовки особенно стоит отметить разгром "Реала" со счетом 7:3. Уже тогда стало ясно, что "матрасники" не много потеряли от продажи Гризманна, а Феликс способен стать новой звездой мадридцев. В первом туре "Атлетико" принимал "Хетафе" и сумел одержать свою "классическую" победу со счетом 1:0. Гол на свой счет записал Мората. Альваро мог сделать дубль, но не реализовал пенальти, который заработал Феликс.

    В данном случае все просто. "Атлетико" играет на выезде и большого количества голов ждать не стоит. Тем не менее, мадридцы набрали хорошую форму и вряд ли потеряют очки. Ждем победы с минимальным счетом.

    Ставка: победа "Атлетико" за 1.97.

    Итоговый коэффициент — 4.21. 0

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    Экспресс дня 25 августа. Прогноз и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.21
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