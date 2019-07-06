Экспресс дня 6 июля. Прогнозы и ставки на футбол

В России состоится матч за Суперкубок, на Кубке Америки — поединок за третье место, а на Кубке Африки действующий чемпион попытается пройти в 1/4 финала.

«Зенит» — «Локомотив»

Матч за Суперкубок России

Чемпион России «Зенит» разыграет первый трофей сезона с обладателем Кубка России и серебряным призером РПЛ «Локомотивом».

Питерцы в предыдущий раз брали Суперкубок в 2016 году, а «железнодорожники» — в 2005-м. При этом «Локо» трижды за последние четыре года сражался за Суперкубок и во всех случаях уступил.

«Зенит» в рамках подготовки к сезону одержал четыре победы подряд. Подопечные Сергея Семака обыграли австрийский «Ваккер» (6:1), болгарский «Левски» (1:0), венгерский «Гонвед» (3:0) и сербскую «Црвену Звезду» (3:0).

«Локомотив» в первом спарринге межсезонья уступил «Аустрии» из Клагенфурта (1:3), затем со счетом 4:2 выиграл у чешского «Злина» и разошлись миром со словацкой «Жилиной» (0:0).

У «Зенита» под вопросом находится участие в матче Далера Кузяева. Кроме того, пока не присоединился к команде после Кубка Америки Вильмар Барриос. У «Локо» травмирован Джефферсон Фарфан, также есть проблемы со здоровьем у Бориса Ротенберга.

Ставка: 1X с коэффициентом 1,40

Аргентина — Чили

Кубок Америки. Матч за 3-е место

Сборные Аргентины и Чили в этот раз встретятся не в финале Копа Америка, а лишь в матче за третье место. На двух предыдущих турнирах именно эти команды разыгрывали трофей, и он неизменно доставался чилийцам. Теперь же команды сразятся за утешительную бронзу.

Аргентина на групповой стадии турнира проиграла Колумбии (0:2), затем сыграла вничью с Парагваем (1:1) и обыграла Катар (2:0). В четвертьфинале подопечные Лионеля Скалони обыграли Венесуэлу (2:0), но затем уступили Бразилии (0:2).

Сборная Чили на турнире сперва обыграла Японию (4:0), затем победила Эквадор (2:1), а в заключительном матче уступила Уругваю (0:1). В четвертьфинале чилийцы по пенальти прошли Колумбию (0:0 и 4:5), но затем неожиданно оступились в матче против Перу (0:3).

Ставка: ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,54

Нигерия — Камерун

Кубок Африки, 1/8 финала

В этой паре 1/8 финала встретятся сборные, которые на двоих побеждали в Кубке Африки восемь раз (Нигерия — 3, Камерун — 5). Камерунская сборная к тому же является действующим победителем турнира. Нигерийцы в предыдущий раз выигрывали титул в 2013 году.

Сборная Нигерии вышла в плей-офф со второго места в группе, набрав 6 очков. «Суперорлы» минимально одолели Бурунди и Гвинею (по 1:0), после чего неожиданно проиграли Мадагаскару (0:2).

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Камерун также финишировал в своей группе вторым. Подопечные Кларенса Зеедорфа начали с победы над Гвинеей-Бисау (2:0), после чего нулевыми ничьими завершили матчи против Ганы и Бенина.

В последних десяти матчах этих команд Нигерия побеждала пять раз, Камерун — дважды.

Ставка: тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,34

Общий коэффициент: 2,86 0