ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами Джо ПайферПайфер подерется с Херманссоном, Иге проведет бой с Фили. Анонс карда UFC Vegas 86
  • 01:32
    • «Атлетико» Мадрид уступил в первом матче полуфинала Кубка Испании «Атлетику» Бильбао
  • 01:07
    • «ПСЖ» уверенно победил «Брест» и стал четвертьфиналистом Кубка Франции
  • 00:59
    • Гол Аллера вывел Кот-д'Ивуар в финал Кубка Африки
  • 00:53
    • «Челси» уверенно победил «Астон Виллу» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
    Все новости спорта

    Лопес переедет Ортиса и сохранит титул WBO?

    Лопес — Ортис. Ставка (к. 1.85) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 9 февраля 2024 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF Прогнозы на Василий Ломаченко
    Прогноз и ставки на Лопес — Ортис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Теофимо Лопес
    9 февраля состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Теофимо Лопесом и Джамейном Ортисом в первом полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Лопес — Ортис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Теофимо Лопес

    Теофимо Лопес является действующим чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO. В предыдущем своем поединке он отобрал титул у бывшего обладателя всех поясов Джоша Тейлора.

    Тогда Теофимо устроил одностороннее избиение, из которого вышел победителем, по мнению всех судей. У чемпиона 19 побед и одно поражение в карьере.

    За все время выступлений на профессиональном ринге помимо того же Джоша Тейлора американец сумел победить и Василия Ломаченко.

    Лопес ранее зарекомендовал себя, как очень быстрый и техничный боксер с хорошими таймингами. Он не стесняется рубиться вблизи. Причем из большинства разменов Теофимо выходит победителем.

    Джамейн Ортис

    Ортис, как и и действующий чемпион, потерпел в своей карьере только одно поражение. Получено оно было в противостоянии с Василием Ломаченко в октябре 2022 года.

    Тогда Ортис хоть и показал себя довольно неплохо, но все же уступил украинцу по очкам. На титульный поединок Джамейн вышел после победы единогласным решением над Антонио Мораном.

  • 5 потенциальных соперников для Деонтея Уайлдера в 2024 году
  • Нганну, Руис или Дюбуа — с кем драться Уайлдеру в следующем бою?
  • 27/01/2024

    • Ортис проигрывает Лопесу в скорости и силе удара. При 17-ти победах в карьере у Джамейна только 8 были досрочными, а это менее 50%.

    Единственное, что можно отметить, это умение выживать под прессингом соперника и подбирать тайминги для контратаки. Работа вторым номером у Джамейна натренирована до автоматизма.

    Прогноз и ставка

    В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Теофимо Лопесу. На победу можно поставить с коэффициентом 1.16. На победу Ортиса предлагают сделать ставку за 5.80.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Бойцовский класс Лопеса гораздо выше, чем у его грядущего соперника. Чемпион будет работать первым номером и избивать своего противника на протяжении всего поединка.

    Ввиду своей стойкости претендент вряд ли позволит себя удосрочить. Но шансов на успех в противостоянии с таким сильным оппонентом у Ортиса очень мало. Ставка: победа Теофимо Лопеса по очкам за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Шарлотт — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Майами — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сакраменто — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зенит — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лопес — Ортис: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Лопес переедет Ортиса и сохранит титул WBO?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры