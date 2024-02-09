9 февраля состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Теофимо Лопесом и Джамейном Ортисом в первом полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 07:30 мск. Лопес — Ортис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес является действующим чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO. В предыдущем своем поединке он отобрал титул у бывшего обладателя всех поясов Джоша Тейлора.

Тогда Теофимо устроил одностороннее избиение, из которого вышел победителем, по мнению всех судей. У чемпиона 19 побед и одно поражение в карьере.

За все время выступлений на профессиональном ринге помимо того же Джоша Тейлора американец сумел победить и Василия Ломаченко.

Лопес ранее зарекомендовал себя, как очень быстрый и техничный боксер с хорошими таймингами. Он не стесняется рубиться вблизи. Причем из большинства разменов Теофимо выходит победителем.

Джамейн Ортис

Ортис, как и и действующий чемпион, потерпел в своей карьере только одно поражение. Получено оно было в противостоянии с Василием Ломаченко в октябре 2022 года.

Тогда Ортис хоть и показал себя довольно неплохо, но все же уступил украинцу по очкам. На титульный поединок Джамейн вышел после победы единогласным решением над Антонио Мораном.

Ортис проигрывает Лопесу в скорости и силе удара. При 17-ти победах в карьере у Джамейна только 8 были досрочными, а это менее 50%.

Единственное, что можно отметить, это умение выживать под прессингом соперника и подбирать тайминги для контратаки. Работа вторым номером у Джамейна натренирована до автоматизма.

Прогноз и ставка

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Теофимо Лопесу. На победу можно поставить с коэффициентом 1.16. На победу Ортиса предлагают сделать ставку за 5.80.

Бойцовский класс Лопеса гораздо выше, чем у его грядущего соперника. Чемпион будет работать первым номером и избивать своего противника на протяжении всего поединка.

Ввиду своей стойкости претендент вряд ли позволит себя удосрочить. Но шансов на успех в противостоянии с таким сильным оппонентом у Ортиса очень мало. Ставка: победа Теофимо Лопеса по очкам за 1.85.