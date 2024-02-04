1-й таймТаджикистан — ИорданияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Таджикистана Таджикистан — Иордания. Онлайн Алджамейн Стерлинг5 причин, почему Алджамейн Стерлинг провалится в полулегком весе UFC Сборная Гвинеи Кубок Африки. Битва соседей в матче Кот-д'Ивуар — Мали, непробиваемая Нигерия и миролюбивые конголезцы
    Все новости спорта

    Останется ли Алиасхаб Хизриев непобежденным?

    Хизриев — Мурадов. Ставка (к. 2.26) и прогноз на бой, UFC Vegas 85, 4 февраля 2024 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Сборная России
    Прогноз и ставки на Хизриев — Мурадов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Махмуд Мурадов
    4 февраля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 85 между Алиасхабом Хизриевым и Махмудом Мурадовым в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:20 мск. Хизриев — Мурадов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Алиасхаб Хизриев

    Алиасхаб ранее не потерпел в профессиональной карьере еще ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 14 поединков в смешанных единоборствах.

    В UFC россиянин дебютировал в марте 2022 года в бою с соотечественником Денисом Тюлилиным. Тогда Хизриев победил сабмишном во втором раунде.

    Но после того поединка Алиасхаб получил травму и не выступал почти 2 года. Неизвестно, в какой физической форме россиянин подойдет к очередному бою после столь долгого простоя.

    За предыдущие годы в ММА он зарекомендовал себя, как универсального бойца, выиграв 4 поединка нокаутом и 5 раз финишировав оппонентов на земле.

    Махмуд Мурадов

    Профессиональный рекорд Махмуда Мурадова не выглядит таким идеальным, как у его оппонента. Узбекистанец выиграл 26 боев и потерпел 8 поражений в ММА.

    В UFC у него 4 победы и 2 проигрыша. 2 неудачи кряду Мурадову удалось закрыть в предыдущем поединке с Брайаном Барбереной, которого он одолел единогласным решением.

  • Дана Уайт недоволен Евлоевым. За победу над Алленом россиянину не дадут титульник
  • Евлоев выиграл в UFC восьмой бой кряду, но снова не получит титульный поединок
  • 24/01/2024

    • Мурадов является ярко выраженным кикбоксером. 13 из 26-ти побед в его карьере были достигнуты нокаутами. Партер выглядит слабой стороной узбекского бойца.

    На его счету лишь 37% удачных переводов на канвас и только один выигранный поединок в карьере сабмишном.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры считают фаворитом Алиасхаба Хизриева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.61. На победу Мурадова предлагают сделать ставку за 2.26.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Для Хизриева это будет очень тяжелый поединок. Он не выступал почти 2 года, тогда как Махмуд набрал актуальную форму и дерется каждые 4 месяца.

    Отличная ударная техника, контроль дистанции и хорошее кардио станут ключевыми факторами узбекского бойца к успеху в грядущем противостоянии. Ставка победа Махмуда Мурадова за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хатайспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Австралия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нигерия — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсунспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хизриев — Мурадов: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на бокс/ММА. Останется ли Алиасхаб Хизриев непобежденным?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры