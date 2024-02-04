4 февраля состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 85 между Алиасхабом Хизриевым и Махмудом Мурадовым в среднем весе. Ориентировочно начало боя в 03:20 мск. Хизриев — Мурадов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Алиасхаб Хизриев

Алиасхаб ранее не потерпел в профессиональной карьере еще ни единого поражения. Он выиграл все предыдущие 14 поединков в смешанных единоборствах.

В UFC россиянин дебютировал в марте 2022 года в бою с соотечественником Денисом Тюлилиным. Тогда Хизриев победил сабмишном во втором раунде.

Но после того поединка Алиасхаб получил травму и не выступал почти 2 года. Неизвестно, в какой физической форме россиянин подойдет к очередному бою после столь долгого простоя.

За предыдущие годы в ММА он зарекомендовал себя, как универсального бойца, выиграв 4 поединка нокаутом и 5 раз финишировав оппонентов на земле.

Махмуд Мурадов

Профессиональный рекорд Махмуда Мурадова не выглядит таким идеальным, как у его оппонента. Узбекистанец выиграл 26 боев и потерпел 8 поражений в ММА.

В UFC у него 4 победы и 2 проигрыша. 2 неудачи кряду Мурадову удалось закрыть в предыдущем поединке с Брайаном Барбереной, которого он одолел единогласным решением.

Мурадов является ярко выраженным кикбоксером. 13 из 26-ти побед в его карьере были достигнуты нокаутами. Партер выглядит слабой стороной узбекского бойца.

На его счету лишь 37% удачных переводов на канвас и только один выигранный поединок в карьере сабмишном.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры считают фаворитом Алиасхаба Хизриева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.61. На победу Мурадова предлагают сделать ставку за 2.26.

Для Хизриева это будет очень тяжелый поединок. Он не выступал почти 2 года, тогда как Махмуд набрал актуальную форму и дерется каждые 4 месяца.

Отличная ударная техника, контроль дистанции и хорошее кардио станут ключевыми факторами узбекского бойца к успеху в грядущем противостоянии. Ставка победа Махмуда Мурадова за 2.26.