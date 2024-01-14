14 января состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 84 между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Анкалаев — Уокер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Магомед Анкалаев

Анкалаев является третьим номером рейтинга полутяжелого дивизиона. До первого поединка с Уокером, который был признан несостоявшимся, россиянин шел на беспроигрышной серии из девяти побед и одной ничьи.

В октябрьском бою Магомед неплохо показал себя против бразильца в стойке и довольно удачно контролировал его в клинче.

Несмотря на прагматичный и спокойный стиль, Анкалаев обладает довольно сильным ударом, о чем говорят 10 побед нокаутом в его карьере. В семи поединках в ММА россиянин и вовсе финишировал оппонентов уже в первом раунде.

Магомед сочетает в себе хорошую технику кикбоксинга, лучший контроль в партере в дивизионе и отличную выносливость. Проблем у россиянина только 2 — это защита от лоу-киков и отсутствие вариативности на земле.

Джонни Уокер

Уокер занимает седьмую позицию в рейтинге полутяжелого дивизиона. К противостоянию с Анкалаевым бразилец подошел на серии из трех выигранных поединков кряду.

В первом бою с россиянином Джонни отметился парой точных джебов в стойке, летящим коленом в прыжке мимо цели и неплохой защитой от борьбы в клинче.

Главное оружие Уокера — это его нестандартность и разнообразие различных приемов в арсенале. Что касается борьбы, то уровень его БЖЖ довольно средний, а значит в партере он точно хуже Анкалаева.

Драться в стойке у бразильца получается гораздо лучше. За всю карьеру в смешанных единоборствах Уокер одержал 12 побед нокаутами.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Магомед Анкалаев этом поединке является фаворитом и на его победу можно поставить с коэффициентом 1.17. На успех Уокера предлагают сделать ставку с коэффициентом 5.35.

Россиянин в сравнении со своим соперником является более универсальным и техничным бойцом. За счет преимущества навыков в партере Анкалаев будет на протяжении некоторого времени изматывать оппонента на земле и далее искать момент для досрочного финиша.

Бразилец однозначно не сможет сдерживать натиск оппонента на протяжении всего поединка. Со временем он выдохнется и станет для россиянина легкой мишенью. Ставка: досрочная победа Магомеда Анкалаева с коэффициентом 1.40