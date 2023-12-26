26 декабря состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Наоя Иноуэ и Марлоном Тапалесом во втором легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 13:00 мск. Иноуэ — Тапалес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Наоя Иноуэ

Японский боксер ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе, но летом этого года поднялся на дивизион выше и уже завоевал 2 пояса.

В июле он нокаутировал восьмом раунде Стивена Фултона, объединив 2 титула по версиям WBC и WBO. Всего в активе Иноуэ 25 выигранных поединков профессиональной карьере и ни единого поражения.

В первую очередь, стоит обратить внимание на внушительную нокаутирующую мощь Наоя — в 22-х боях он финишировал своих соперников.

В каждом предыдущем поединке японец доминировал над оппонентами, действуя с позиции силы. Иноуэ выглядит боксером без слабых мест.

Он сочетает в себе отличное кардио, прекрасную технику и невероятную физическую физическую мощь для данного дивизиона.

Марлон Тапалес

Тапалесу сейчас принадлежат 2 титула во втором легчайшем дивизионе по версиям WBA Super и IBF. В предыдущем поединке филиппинец провел удачную защиту двух поясов, одолев по очкам Муроджона Ахмадалиева.

Но в отличие от грядущего оппонента Тапалес в своей профессиональной карьере уже потерпел 3 поражения. В двух из них он проигрывал нокаутом, что говорит о не самой лучшей защите от ударов.

Также Марлон уступает грядущему оппоненту в плане ударной мощи. У него за карьеру было 37 побед и только в 19-ти случаях филиппинец выиграл досрочно.

В сравнении со всеми бойцами из топ-10 второго легчайшего дивизиона у Тапалеса едва ли не самый низкий процент досрочных побед.

Прогноз и ставка

Наоя Иноуэ, по мнению букмекеров, является явным фаворитом в этом поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.03. На успех Тапалеса предлагают сделать ставку за 13.00.

Филиппинец уступает Иноуэ абсолютно во всех значимых показателях. Японец сходу займет центр ринга и начнет разбивать очередного оппонента. Предыдущий опыт поможет Марлону на некоторое время отсрочить свое поражение.

Однако во второй половине поединка Тапалес выдохнется и станет легкой мишенью для японца. Ставка: победа Наоя Иноуэ в 7-12 раундах с коэффициентом 2.45.