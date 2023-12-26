ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коннор Бедар (слева) и Коннор МакдэвидМогут ли Коннор Макдэвид и Коннор Бедард зародить новое великое соперничество в НХЛ? «Ливерпуль» — «Арсенал»Подарок для Гвардиолы. «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли ничью в пользу «Ман Сити» «Вест Хэм» — «МЮ»Нет голов и нет надежды. Несчастливое Рождество для «Манчестер Юнайтед»
  • 21:04
    • Решение о возможном отстранении «Барселоны» от еврокубков будет принято в феврале
  • 20:20
    • Капризов стал лучшим игроком прошедшей недели НХЛ
  • 19:26
    • Рэтклифф официально купил часть акций «Манчестер Юнайтед»
  • 19:10
    • «Зенит-Казань» выиграл у московского «Динамо» и стал обладателем Кубка России
  • 23:39
    • The Telegraph: В чемпионате Саудовской Аравии увеличат лимит на легионеров
  • 23:11
    • Бородавко: Большунов в числе претендентов на звание лучшего спортсмена России
  • 22:56
    • «Фламенго» не станет покупать Клаудиньо, так как нашел ему альтернативу
    Все новости спорта

    Станет ли Наоя Иноуэ двойным абсолютным чемпионом?

    Иноуэ — Тапалес. Ставка (к. 2.45) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 26 декабря 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF
    Прогноз и ставки на Иноуэ — Тапалес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марлон Тапалес и Наоя Иноуэ
    26 декабря состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Наоя Иноуэ и Марлоном Тапалесом во втором легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 13:00 мск. Иноуэ — Тапалес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Наоя Иноуэ

    Японский боксер ранее был абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе, но летом этого года поднялся на дивизион выше и уже завоевал 2 пояса.

    В июле он нокаутировал восьмом раунде Стивена Фултона, объединив 2 титула по версиям WBC и WBO. Всего в активе Иноуэ 25 выигранных поединков профессиональной карьере и ни единого поражения.

    В первую очередь, стоит обратить внимание на внушительную нокаутирующую мощь Наоя — в 22-х боях он финишировал своих соперников.

    В каждом предыдущем поединке японец доминировал над оппонентами, действуя с позиции силы. Иноуэ выглядит боксером без слабых мест.

    Он сочетает в себе отличное кардио, прекрасную технику и невероятную физическую физическую мощь для данного дивизиона.

    Марлон Тапалес

    Тапалесу сейчас принадлежат 2 титула во втором легчайшем дивизионе по версиям WBA Super и IBF. В предыдущем поединке филиппинец провел удачную защиту двух поясов, одолев по очкам Муроджона Ахмадалиева.

    Но в отличие от грядущего оппонента Тапалес в своей профессиональной карьере уже потерпел 3 поражения. В двух из них он проигрывал нокаутом, что говорит о не самой лучшей защите от ударов.

  • Шестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии
  • Джошуа проведет третий бой в 2023-м, Уайлдер и Бивол вернутся в ринг после годовалого простоя
  • 20/12/2023

    • Также Марлон уступает грядущему оппоненту в плане ударной мощи. У него за карьеру было 37 побед и только в 19-ти случаях филиппинец выиграл досрочно.

    В сравнении со всеми бойцами из топ-10 второго легчайшего дивизиона у Тапалеса едва ли не самый низкий процент досрочных побед.

    Прогноз и ставка

    Наоя Иноуэ, по мнению букмекеров, является явным фаворитом в этом поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.03. На успех Тапалеса предлагают сделать ставку за 13.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Филиппинец уступает Иноуэ абсолютно во всех значимых показателях. Японец сходу займет центр ринга и начнет разбивать очередного оппонента. Предыдущий опыт поможет Марлону на некоторое время отсрочить свое поражение.

    Однако во второй половине поединка Тапалес выдохнется и станет легкой мишенью для японца. Ставка: победа Наоя Иноуэ в 7-12 раундах с коэффициентом 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Маниса — Санлиурфаспор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Малаван — Трактор-Сази
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Санат Нафт — Зоб Ахан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Порт Бангкок — Ратчабури
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Касымпаша — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Корум — Болуспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хатайспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Эюпспор — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пендикспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Иноуэ — Тапалес: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Станет ли Наоя Иноуэ двойным абсолютным чемпионом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры