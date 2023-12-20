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    Шестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии

    Джошуа проведет третий бой в 2023-м, Уайлдер и Бивол вернутся в ринг после годовалого простоя

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    Энтони Джошуа
    23 декабря состоится боксерский турнир в Саудовской Аравии. В главном событии вечера встретятся Энтони Джошуа и Отто Валлин

    Бивол проведет первый бой за год

    Дмитрий Бивол в последний раз выступал в ноябре прошлого года. Тогда россиянин одержал 21-ю победу на профессиональном ринге, побив Хильберто Рамиреса (единогласное решение).

    Дмитрий является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super. В его активе уже 5 удачных защит титула кряду. Шестую защиту Бивол мог провести летом, но не нашлось подходящего соперника.

    Обсуждались кандидатуры Энтони Ярда, Джошуа Буатси и Дэна Азиза, однако никто из них не смог выйти на титульник. Простой Дмитрия в год — единственный фактор в пользу грядущего его оппонента Линдона Артура.

    За прошедшие 12 месяцев англичанин провел 2 поединка, в которых одержал 2 победы над Борисом Крайтон (единогласное решение) и Брайном Суаресом (нокаут в десятом раунде).

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    Также Артур завоевал второстепенный титул в полутяжелом весе по линии IBO. Стилистически Линдон сильно отличается от россиянина. Дмитрий — работоспособный технарь.

    Он никогда не привык отступать назад и всегда выигрывает за счет напора и невероятной точности ударов. Артур больше похож на Деонтея Уайлдера — рассчитывает на одно точное попадание, но проседает во многих аспектах.

    Для Линдона бой с Биволом это шанс заявить о себе. Но ранее с такими соперниками он никогда не дрался. Возможно, Артура ждет самый жесткий и трудный поединок в его карьере.

    Дюбуа хочет реабилитироваться за поражение от Усика

    Даниэль Дюбуа
    globallookpress.com

    В августе Дюбуа проводил бой с Усиком, в котором проиграл украинцу нокаутом в десятом раунде. В очередной раз британец подтвердил тот факт, что тяжеловесом чемпионского уровня он не является.

    За свою карьеру Даниэль разбил много середняков, но вот с топами у него и ранее возникали проблемы. Можно также вспомнить его неудачный бой с Джо Джойсом, где было досрочное поражение.

    Но и Миллера нельзя назвать супертом. Американец занимает в рейтинге тяжеловесов WBA шестую строчку, опережая на одну позицию грядущего оппонента.

    Самый серьезный соперник Джарелла — польский ветеран Мариуш Вах, бывший претендент на титул чемпиона мира. У Миллера в отличии от Дюбуа нет ни единого поражения в карьере.

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    • Но неизвестно, какая была бы у него статистика, если бы он хоть раз подрался с кем-либо из числа топов. Что же каждому из них даст победа в очном бою?

    Их обоих нет в топ-5, а значит от статуса претендента они в любом случае далеки. Однако промоутеры уже сообщили, что победитель противостояния Миллер-Дюбуа может выйти на Энтони Джошуа, а это большие деньги и очередная возможность показать себя.

    Для Миллера такой поворот событий — очень серьезная мотивация. Американец давно конфликтует с Джошуа и хочет с ним подраться. Если он пройдет Дюбуа, то получит желанный поединок с «Эй-Джеем».

    Уайлдер намерен наказать Паркера за трусость

    Деонтей Уайлдер
    globallookpress.com

    Звездный тяжеловес Деонтей Уайлдер, как и Дмитрий Бивол, отсутствовал на ринге чуть более года. Его последний бой проходил в октябре прошлого года и тогда для «бронзового бомбардировщика» все сложилось очень легко.

    Он нокаутировал Роберта Хелениуса уже в первом раунде, после чего долго не мог договориться о бое ни с Руисом, ни с Джошуа. Паркер единственный, кто сразу же дал согласие на этот поединок.

    Тем не менее, «бронзовый бомбардировщик» агрессивно настроен на бой с Джозефом. Американец припомнил Паркеру их сорвавшихся поединок трехлетней давности и пообещал его нокаутировать за то, что новозеландец избегал их встречи на протяжении всего этого времени.

    И Деонтей, и Джозеф бывшие чемпионы мира в тяжелом весе, но их класс несопоставим. Американец является лучшим панчером в истории дивизиона в 21 веке, а избежать нокаута от руки Уайлдера удалось только Тайсону Фьюри.

    Паркер и близко не обладает таким же мощным ударом. Так что шансов на успех у него крайне немного. Последние 2 боя новозеландца прошли против малоизвестных бойцов Файга Опелу и Джека Мэсси, которые никогда не дрались даже за второстепенные титулы.

    Уайлдер может решить исход любого противостояния одним ударом, а вот Паркеру нужно превзойти самого себя, чтобы пройти такого оппонента.

    Джошуа пообещал нокаутировать Валлина за дерзость

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    Главный бой вечера на турнире в Саудовской Аравии пройдет в тяжелом весе с участием бывшего чемпиона мира по трем версиям Энтони Джошуа и Отто Валлина, девятого номера рейтинга WBC.

    «Эй-Джей» в 2023 году провел 2 поединка. В апреле он одолел единогласным решением Джермейна Франклина, а затем финишировал, вышедшего против него на коротком уведомлении Роберта Хелениуса.

    Пиковые годы британца уже позади. После поражений от Усика у него были победы над двумя середняками. От боя с тем же Уайлдером Джошуа отказался, потому как есть риск упасть в нокаут.

    Главная проблема «Эй-Джея» заключается в слабой ментальности. Энтони уже не верит в себя и в открытую заявляет, что никогда не станет абсолютным чемпионом мира.

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    • Опыта и мастерства хватает, чтобы конкурировать с середняками. Правда, стиль Энтони явно отличается от того, который был ранее. Грядущего соперника, Отто Валлина, «Эй-Джей» пообещал жестко нокаутировать за его слова и насмешки.

    Бой со скандинавом для Энтони это последняя возможность обрести былую уверенность в себе. Валлина нельзя назвать фаворитом даже после победы над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым.

    Но чего уж точно не отнять у Отто, так это стойкости. Шведа не сумел нокаутировать даже Тайсон Фьюри. Поэтому чересчур легким соперником Валлина не назовешь.

    Определенный уровень у Отто есть. Так что недооценивать такого противника Энтони не стоит.

    Остальные бои боксерского карда в Саудовской Аравии

    1. Филип Хргович подерется с Марком Де Мори в тяжелом весе

    2. Джей Опетая в первом тяжелом весе встретится с Элисом Зорро

    3. Арсланбек Махмудов в тяжелом дивизионе проведет бой с Агитом Кабайелом

    4. Фрэнк Санчес в тяжелом весе сразится с Джуниором Фа

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