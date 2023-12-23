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    Сотворит ли Валлин сенсацию в бою с Джошуа?

    Валлин — Джошуа. Ставка (к. 2.08) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Валлин — Джошуа
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    Энтони Джошуа
    23 декабря состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Отто Валлиным и Энтони Джошуа в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 22:00 мск. Валлин — Джошуа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Отто Валлин

    Валлин на данный момент занимает вторую позицию в рейтинге IBF и девятую строчку в ростере WBC. В предыдущем своем поединке он одолел раздельным решением судей Мурата Гассиева.

    У скандинава 5 побед в пяти последних боях. Однако ни у кого из своих соперников на данном отрезке Валлин не выиграл досрочно.

    Швед не является ярко выраженным панчером. Зато он очень работоспособный боксер с невероятной стойкостью. Единственное поражение в карьере Валлин потерпел от Тайсона Фьюри.

    Тогда Отто принял на себя бесчисленное количество ударов, но не позволил себя нокаутировать. Валлина можно назвать бойцом уровнем чуть выше среднего, но до статуса топа он пока что недотягивает.

    Энтони Джошуа

    Энтони Джошуа бывший чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO. Причем статистика последних пяти боев у него явно хуже, чем у грядущего соперника.

    Британец одержал 3 победы и потерпел 2 поражения. В обоих случаях проиграл судейским решением Александру Усиком.

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    • В последнем своем поединке «Эй-Джей» финишировал Роберта Хелениуса. Энтони всегда на ринге выделялся внушительными габаритами, солидной ударной мощью и высоким бойцовским интеллектом.

    Ранее Джошуа шел в каждом поединке за головой своего соперника. Впрочем, с возрастом прессинг сменился на методичный стиль. Выглядит не так уж зрелищно, однако крайне эффективно.

    Прогноз и ставка

    Энтони Джошуа, по мнению букмекеров, является фаворитом в грядущем поединке. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.15. На победу Валлина можно поставить за 5.80.

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    Скандинав плавно подбирается к своему пику, однако в сравнении с Джошуа ему явно не хватает опыта. Также у Энтони солидное преимущество в физической мощи, что в очередной раз сыграет ему на руку.

    С учетом нового стиля британца от него стоит ожидать пассивной разведки джебами на протяжении всего поединка. Однако удосрочить такого стойкого соперника, как Валлин, у «Эй-Джея» вряд ли получится. Ставка: победа Энтони Джошуа по очкам за 2.08.

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    Валлин — Джошуа: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Сотворит ли Валлин сенсацию в бою с Джошуа?
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