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    Вернет ли Прохазка себе пояс чемпиона?

    Прохазка — Перейра. Ставка (к. 1.96) и прогноз на бой, UFC 295, 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Прохазка — Перейра
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    Алекс Перейра
    12 ноября состоится титульный бой в рамках турнира UFC 295 между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 08:00 мск. Прохазка — Перейра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Иржи Прохазка

    Прохазка сейчас является первым номером рейтинга полутяжеловесов и подходит к этому бою на серии из трех побед кряду в UFC.

    Однако с момента его последнего выступления против года Гловера Тейшейры прошло почти полтора года. Пожалуй, главный вопрос заключается в том, в какой физической форме чех подойдет к этому бою после травмы плеча.

    Что касается технических аспектов, то во многом Прохазка превосходит своего грядущего соперника. У него более внушительный опыт в ММА, и за карьеру 20 побед нокаутом. Причем 16 из них были достигнуты уже в первом раунде.

    Плюс ко всему, у Иржи очень хорошая борьба. Об этом наглядно говорит тот факт, что в предыдущем бою чех задушил Гловера Тейшейру, являющегося одним из лучших представителей БЖЖ в полутяжелом весе за всю историю UFC.

    Алекс Перейра

    Перейра сейчас занимает третью строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. В предыдущем поединке бразилец одолел раздельным решением судей Яна Блаховича, благодаря чему и заслужил статус претендента.

    В сравнении с Прохазкой Алекс выглядит чересчур прямолинейным бойцом. Его стиль ведения поединков заключается в постоянном прессинге в стойке.

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    • В недавнем прошлом Перейра был чемпионом мира по кикбоксингу и удар у него, действительно, очень сильный. 6 из восьми побед в смешанных единоборствах у бразильца были достигнуты нокаутами.

    Однако у Алекса очень слабый уровень борьбы. Потенциал атакующего грэпплинга и вовсе сводится к нулю. Что касается обороны, то он с трудом справляется с попытками тейкдаунов от оппонентов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры почти одинаково оценивают шансы обоих бойцов. На победу Алекса Перейры можно с поставить коэффициентом 1.88. На успех Иржи Прохазки предлагают сделать ставку за 1.96.

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    Оба бойца схожи по габаритам и обладают невероятной физической силой. На кикбоксинг Алекса Иржи может ответить своей нестандартной ударной техникой.

    Но вот в партере между ними пропасть. Такой мастер приемов, как Прохазка, легко может удосрочить бразильца на земле. Преимущество в борьбе является ключевым фактором «Самурая» к успеху в грядущем титульном бою. Ставка: победа Иржи Прохазки за 1.96.

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    Прохазка — Перейра: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Вернет ли Прохазка себе пояс чемпиона?
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