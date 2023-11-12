12 ноября состоится титульный бой в рамках турнира UFC 295 между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой в полутяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 08:00 мск. Прохазка — Перейра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иржи Прохазка

Прохазка сейчас является первым номером рейтинга полутяжеловесов и подходит к этому бою на серии из трех побед кряду в UFC.

Однако с момента его последнего выступления против года Гловера Тейшейры прошло почти полтора года. Пожалуй, главный вопрос заключается в том, в какой физической форме чех подойдет к этому бою после травмы плеча.

Что касается технических аспектов, то во многом Прохазка превосходит своего грядущего соперника. У него более внушительный опыт в ММА, и за карьеру 20 побед нокаутом. Причем 16 из них были достигнуты уже в первом раунде.

Плюс ко всему, у Иржи очень хорошая борьба. Об этом наглядно говорит тот факт, что в предыдущем бою чех задушил Гловера Тейшейру, являющегося одним из лучших представителей БЖЖ в полутяжелом весе за всю историю UFC.

Алекс Перейра

Перейра сейчас занимает третью строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона. В предыдущем поединке бразилец одолел раздельным решением судей Яна Блаховича, благодаря чему и заслужил статус претендента.

В сравнении с Прохазкой Алекс выглядит чересчур прямолинейным бойцом. Его стиль ведения поединков заключается в постоянном прессинге в стойке.

В недавнем прошлом Перейра был чемпионом мира по кикбоксингу и удар у него, действительно, очень сильный. 6 из восьми побед в смешанных единоборствах у бразильца были достигнуты нокаутами.

Однако у Алекса очень слабый уровень борьбы. Потенциал атакующего грэпплинга и вовсе сводится к нулю. Что касается обороны, то он с трудом справляется с попытками тейкдаунов от оппонентов.

Прогноз и ставка

Букмекеры почти одинаково оценивают шансы обоих бойцов. На победу Алекса Перейры можно с поставить коэффициентом 1.88. На успех Иржи Прохазки предлагают сделать ставку за 1.96.

Оба бойца схожи по габаритам и обладают невероятной физической силой. На кикбоксинг Алекса Иржи может ответить своей нестандартной ударной техникой.

Но вот в партере между ними пропасть. Такой мастер приемов, как Прохазка, легко может удосрочить бразильца на земле. Преимущество в борьбе является ключевым фактором «Самурая» к успеху в грядущем титульном бою. Ставка: победа Иржи Прохазки за 1.96.