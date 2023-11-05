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    Дойдет ли до решения бой Кордины и Васкеса?

    Кордина — Васкес. Ставка (к. 2.65) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кордина — Васкес
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    Джо Кордина
    5 ноября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джо Кординой и Эдвардом Васкесом во втором полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Кордина — Васкес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джо Кордина

    Кордина сейчас является чемпионом мира во втором полулегком весе по версии IBF. Он завоевал титул в июне прошлого года, нокаутировав во втором раунде Кеничи Огаву.

    Далее Джо провел удачную защиту пояса в бою с Шавкатом Рахимовым, которого одолел по очкам. Британец является непобежденным боксером.

    Сейчас на его счету 16 выигранных поединков, в девяти из которых победы были достигнуты досрочно. Проблемы у Кордины могут возникнуть разве что с соперниками из числа первой пятерки.

    Но всех остальных представителей второго полулегкого дивизиона Джо без проблем перерабатывает. Одним из главных его преимуществ являются внушительные для этой весовой габариты.

    Его рост и размах рук составляют по 176 см. Также стоит отметить и неплохую защиту от ударов. В последних четырех боях британец ни разу не побывал в нокдауне.

    Эдвард Васкес

    Эдварда сейчас нет в топ-15 ни по одной из версий. Васкес подошел к этому поединку на серии из четырех выигранных боев кряду.

    Он является обладателем второстепенного титула во втором полулегком весе по версии IBF Inter-Continental. Для американца это будет самый большой в его карьере.

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    • Но резюме американца в преддверии титульника с Кординой выглядит очень посредственным. Он уступает сопернику в габаритах и не обладает внушительной ударной мощью.

    За карьеру у Васкеса 15 побед и 2 поражения. При этом у него крайне низкий процент нокаутов — лишь в трех поединках американец выигрывал досрочно.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Джо Кордине. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.09. На победу Васкеса предлагают сделать ставку за 8.00.

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    Назначение Эдварда на этот поединок было вынужденным, но не заслуженным. В плане навыков он сильно уступает действующему чемпиону.

    Такой соперник для Кордины выглядит легкой мишенью. Возможно, американец даже не продержится до чемпионских раундов. Ставка: тотал меньше 9,5 за 2.65.

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    Кордина — Васкес: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Дойдет ли до решения бой Кордины и Васкеса?
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