5 ноября состоится титульный бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Джо Кординой и Эдвардом Васкесом во втором полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Кордина — Васкес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джо Кордина

Кордина сейчас является чемпионом мира во втором полулегком весе по версии IBF. Он завоевал титул в июне прошлого года, нокаутировав во втором раунде Кеничи Огаву.

Далее Джо провел удачную защиту пояса в бою с Шавкатом Рахимовым, которого одолел по очкам. Британец является непобежденным боксером.

Сейчас на его счету 16 выигранных поединков, в девяти из которых победы были достигнуты досрочно. Проблемы у Кордины могут возникнуть разве что с соперниками из числа первой пятерки.

Но всех остальных представителей второго полулегкого дивизиона Джо без проблем перерабатывает. Одним из главных его преимуществ являются внушительные для этой весовой габариты.

Его рост и размах рук составляют по 176 см. Также стоит отметить и неплохую защиту от ударов. В последних четырех боях британец ни разу не побывал в нокдауне.

Эдвард Васкес

Эдварда сейчас нет в топ-15 ни по одной из версий. Васкес подошел к этому поединку на серии из четырех выигранных боев кряду.

Он является обладателем второстепенного титула во втором полулегком весе по версии IBF Inter-Continental. Для американца это будет самый большой в его карьере.

Но резюме американца в преддверии титульника с Кординой выглядит очень посредственным. Он уступает сопернику в габаритах и не обладает внушительной ударной мощью.

За карьеру у Васкеса 15 побед и 2 поражения. При этом у него крайне низкий процент нокаутов — лишь в трех поединках американец выигрывал досрочно.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Джо Кордине. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.09. На победу Васкеса предлагают сделать ставку за 8.00.

Назначение Эдварда на этот поединок было вынужденным, но не заслуженным. В плане навыков он сильно уступает действующему чемпиону.

Такой соперник для Кордины выглядит легкой мишенью. Возможно, американец даже не продержится до чемпионских раундов. Ставка: тотал меньше 9,5 за 2.65.