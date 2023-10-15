15 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 81 между Содиком Юсуффом и Эдсоном Барбозой в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 04:40 мск. Барбоза — Юсуфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эдсон Барбоза

Эдсон на данный момент занимает 13-ю строчку в рейтинге полулегкого дивизиона. В связи с возрастом бразилец уже не может порадовать своих фанатов стабильными выступлениями.

Не так давно он шел на серии из двух поражений кряду, однако сумел закрыть ее в предыдущем выступлении против Билли Куарантилло. В той встрече Барбоза нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Даже в 37-летнем возрасте Эдсон остается крайне опасным панчером. У него за карьеру 11 побед нокаутами. Причем 5 из них были оформлены уже в стартовых пятиминутках.

Что касается партера, то борьбу в своих поединках бразилец использует крайне редко. У него не самый высокий процент тейкдаунов (44%), а также нет ни одной победы сабмишном в UFC за 12 лет выступлений.

Содик Юсуфф

Юсуфф является 11-м номером рейтинга полулегкого дивизиона. В UFC у нигерийца 6 побед и лишь одно поражение. Но пока Содик удачно конкурирует только с бойцами второго эшелона.

Самая крупная победа была достигнута над нынешним 15-м номером рейтинга Алексом Касересом. Но вот одному из потенциальных претендентов на титул Арнольду Аллену Юсуфф проиграл в одностороннем порядке.

Такой результат говорит о том, что к вызовам с соперниками из топ-5 нигериец еще не готов. Как и Барбоза, Содик является ярко выраженным ударником.

У него за карьеру 6 выигранных поединков нокаутами и только одна победа сабмишном. Можно также отметить и хорошую защиту в стойке — блокирует 56% акцентированных попаданий соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данном бою отдают предпочтение Содику Юсуффу, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.60. На успех Барбозы можно поставить за 2.40.

Данный поединок станет настоящей проверкой на прочность для более молодого нигерийца. Эдсон хоть и возрастной боец, но при этом он обладает неплохим ударом. Нокаутирующая мощь соперника заставляет Юсуффа выбрать аккуратную и прагматичную тактику на поединок.

Но и Барбоза тоже не станет форсировать события. Оба бойца будут работать в размеренном темпе. А значит, в таком противостоянии вероятность досрочного финиша очень невысока. Ставка: полный бой за 3.05.