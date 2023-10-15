15 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 81 между Ириной Алексеевой и Мелиссой Диксон в женском в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Алексеева — Диксон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирина Алексеева

Для россиянки это будет уже второй поединок в самом сильном промоушене планеты. Алексеева очень ярко стартовала в UFC, одержав победу сабмишном в первом раунде в бою со Стефани Эггер.

База Ирины — это кикбоксинг. Однако со временем она подтянула свои навыки в партере и научилась контратаковать, даже находясь лежа на земле.

Из пяти побед в карьере 2 были достигнуты болевыми и удушающими приемами. В стойке Алексеева грамотно держит свою соперницу на дистанции.

Она часто использует в комбинациях хай-кики и фронт-кики. Также Ирина обладает неплохой защитой от ударов. В ММА у нее только одно поражение, которое было решением.

Мелисса Диксон

Для Мелиссы это будет первый поединок в UFC. Как и грядущая соперница, она выступает в смешанных единоборствах совсем недавно.

В ММА она пришла из кикбоксинга и уже успела одержать 5 побед кряду, не потерпев ни единого поражения. Причем в трех боях британка выигрывала нокаутами в первом раунде.

Борьбу в своих поединках Диксон практически не использует. Но и с сильными грэпплерами она ранее тоже никогда не дралась.

Лучше всего британка демонстрирует себя в стартовых пятиминутках. Если ей не удается финишировать соперницу в первом раунде, то далее она просто работает на очки в спокойном темпе.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Диксон является небольшим фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На победу Алексеевой предлагают сделать ставку за 2.13.

В плане ударной техники Мелисса вполне может конкурировать с россиянкой. Однако отсутствие борцовской базы у Диксон играет на руку Алексеевой.

Ирина может стянуть соперницу канвас и далее финишировать ее приемом. Причем для очередного успеха россиянке достаточно лишь одного удачного тейкдауна. Ставка: победа Ирины Алексеевой с коэффициентом 2.13.