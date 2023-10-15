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    Одержит ли Алексеева вторую победу кряду в UFC?

    Алексеева — Диксон. Ставка (к. 2.13) и прогноз на бой, UFC Vegas 81, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алексеева — Диксон
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    Ирина Алексеева
    15 октября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 81 между Ириной Алексеевой и Мелиссой Диксон в женском в легчайшем весе. Ориентировочно начало боя в 03:40 мск. Алексеева — Диксон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ирина Алексеева

    Для россиянки это будет уже второй поединок в самом сильном промоушене планеты. Алексеева очень ярко стартовала в UFC, одержав победу сабмишном в первом раунде в бою со Стефани Эггер.

    База Ирины — это кикбоксинг. Однако со временем она подтянула свои навыки в партере и научилась контратаковать, даже находясь лежа на земле.

    Из пяти побед в карьере 2 были достигнуты болевыми и удушающими приемами. В стойке Алексеева грамотно держит свою соперницу на дистанции.

    Она часто использует в комбинациях хай-кики и фронт-кики. Также Ирина обладает неплохой защитой от ударов. В ММА у нее только одно поражение, которое было решением.

    Мелисса Диксон

    Для Мелиссы это будет первый поединок в UFC. Как и грядущая соперница, она выступает в смешанных единоборствах совсем недавно.

    В ММА она пришла из кикбоксинга и уже успела одержать 5 побед кряду, не потерпев ни единого поражения. Причем в трех боях британка выигрывала нокаутами в первом раунде.

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    • Борьбу в своих поединках Диксон практически не использует. Но и с сильными грэпплерами она ранее тоже никогда не дралась.

    Лучше всего британка демонстрирует себя в стартовых пятиминутках. Если ей не удается финишировать соперницу в первом раунде, то далее она просто работает на очки в спокойном темпе.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, Диксон является небольшим фаворитом. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.75. На победу Алексеевой предлагают сделать ставку за 2.13.

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    В плане ударной техники Мелисса вполне может конкурировать с россиянкой. Однако отсутствие борцовской базы у Диксон играет на руку Алексеевой.

    Ирина может стянуть соперницу канвас и далее финишировать ее приемом. Причем для очередного успеха россиянке достаточно лишь одного удачного тейкдауна. Ставка: победа Ирины Алексеевой с коэффициентом 2.13.

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    Алексеева — Диксон: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Алексеева вторую победу кряду в UFC?
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