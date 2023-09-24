24 сентября состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 79 между Мариной Родригез и Мишель Уотерсон в женском минимальном весе. Ориентировочно начало боя в 03:10 мск. Родригез — Уотерсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марина Родригез

Еще в середине прошлого года Родригез располагалась в первой тройке рейтинга и считалась одним из главных претендентов на титул.

Бразильянка шла на серии из четырех выигранных поединков кряду, но потом уступила в двух боях Лемос и Яндиробе, после чего откатилась на восьмую строчку в ростере.

Родригез очень опытный боец, но в связи с 36-летним возрастом ее физические кондиции плавно сходят на нет. В своих поединках Марина предпочитает драться в стойке.

У нее за карьеру 5 побед нокаутами и только один выигранный бой сабмишном. Но несмотря на внушительные ударные навыки, у Родригез не очень высокая точность — только 47% ее ударов доходят до цели.

Мишель Уотерсон

Уотерсон занимает 12-ю позицию в рейтинге дивизиона до 52 кг. Американка также, как и ее очередная соперница, является довольно возрастным бойцом, и сейчас ей 37 лет.

У Мишель 5 поражений в шести последних боях. Но надо отметить, что уровень оппозиции был очень высокий. Она подралась со многими топовыми бойцами и сумела победить только Анджеллу Хилл.

В отличие от Родригез Уотерсон является базовым борцом. У нее за карьеру 5 побед сабмишнами, но в последний раз она выигрывала приемом еще 7 лет назад.

Что касается стойки, то здесь у американки только 2 победы нокаутом. Зато она обладает неплохой защитой от ударов, пропуская не более пяти акцентированных попаданий в минуту.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, в данном бою фаворитом является Марина Родригез. На ее успех можно поставить с коэффициентом 1.30. На победу Уотерсон предлагают сделать ставку за 3.66.

Обе девушки сейчас далеки от пика. И чтобы попытаться вернуться в титульную гонку каждой из них нужно яркое выступление. В такой ситуации Марина и Мишель будут идти вперед с целью финишировать друг друга.

С учетом не самой лучшей выносливости девушек, данный бой может не дойти даже до середины третьего. Рано или поздно одна из них выиграет нокаутом или оформит победу приемом. Ставка: тотал меньше 2,5 за 4.30.