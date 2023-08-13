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    Дойдет ли бой Хелениуса и Джошуа до решения судей?

    Джошуа — Хелениус. Ставка (к. 1.70) и прогноз на бой, профессиональный бокс, 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джошуа — Хелениус
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    Энтони Джошуа
    13 августа состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 00:05 мск. Джошуа — Хелениус: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Энтони Джошуа

    Еще недавно Энтони подавал очень большие надежды и считался главным претендентом на все пояса в тяжелом дивизионе. Ранее ему принадлежали титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

    Однако «Эй-Джей» потерял все свои пояса в противостоянии с Александром Усиком сентябре 2021 года, проиграв ему единогласным решением судей.

    В реванше британец показал очень хорошее выступление, но вновь уступил по очкам. В апреле этого года Джошуа одолел Джермейна Франклина единогласным решением.

    Бывший чемпион мира показал очень техничный и качественный бокс. Видно, что у Энтони еще есть определенный запас прочности. Несмотря на спад, в нокаутирующей мощи британца точно не стоит сомневаться, ведь ранее за карьеру он выиграл досрочно 22 раза.

    Роберт Хелениус

    Хелениус уже давно дерется среди топов. В марте 2020-го ему даже удалось завоевать статус обязательного претендента на титул по версии WBA.

    Однако в противостояниях с главными звездами тяжелого дивизиона Роберту не везет. Он уже проигрывал по очкам Диллиану Уайту. А в октябре прошлого года потерпел сокрушительное поражение от Деонтея Уайлдера.

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    • Тогда «бронзовый бомбардировщик» отправил Роберта в нокаут уже в первом раунде, намекнув ему на то, что до уровня топ-5 он явно не дотягивает.

    А если учесть, что Хелениус проводил свой последний поединок буквально за неделю до противостояния с Джошуа, то очередной громкий бой для скандинава может закончиться неудачно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Энтони Джошуа явным фаворитом и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.04. На успех Хелениуса предлагают сделать ставку за 11.20.

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    Скандинав принял не совсем верное решение, согласившись драться с таким грозным соперником, спустя неделю после предыдущий встречи. Если бы Роберт прошел полноценную подготовку, то смог бы дать Энтони конкурентный бой.

    Но в нынешних условиях шведа может ожидать та же участь, что и в поединке с Уайлдером. Даже шансы дожить до экватора у Хелениуса невелики. Ставка: тотал меньше 6,5 за 1.70.

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    Джошуа — Хелениус: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Дойдет ли бой Хелениуса и Джошуа до решения судей?
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