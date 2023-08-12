12 августа состоится бой в рамках турнира по профессиональному боксу между Филипом Хрговичем и Демси МакКином в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 23:00 мск. Хргович — МакКин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Филип Хргович

Хргович подходит к своему очередному поединку в статусе непобежденного бойца. На его счету 15 побед в профессиональной карьере, причем 12 из них были достигнуты нокаутами.

Последним, кого побил хорват, стал нынешний временный чемпион мира по версии WBO Чжан Чжилэй. Филип обладает внушительной ударной мощью и отличной скоростью.

Уже сейчас он является теневой угрозой для всего тяжелого дивизиона. Хргович уверенно идет по дистанции, побеждая одного соперника за другим.

Одним из главных преимуществ хорвата является отличная защита. За всю профессиональную карьеру Филип еще ни разу не побывал в нокдауне.

Демси МакКин

Демси сейчас занимает 11-ю позицию в рейтинге тяжелого дивизиона по версиям WBO и IBF. Как и грядущий оппонент, австралиец еще никому не проигрывал в карьере.

На его счету 21 победа, и в 13-ти поединках он выиграл нокаутом. Однако в сравнении с тем Хрговичем уровень оппозиции у МакКина был гораздо ниже.

Сам Демси ранее боролся разве что за второстепенные титулы. К примеру, он завоевал пояса в тяжелом дивизионе по версиям IBF Inter-Continental и WBO Asia Pacific.

Главный минус МакКина — отсутствие опыта в 12-ти раундовых поединках. Если Демси протянет в бою с Хрговичем до чемпионских отрезков, то у него могут возникнуть проблемы с кардио.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, Филип Хргович в данном противостоянии является явным фаворитом. На его победу предлагают сделать ставку с коэффициентом 1.14. На победу МакКина можно поставить за 5.90.

Для австралийца это будет самый тяжелый поединок в его карьере. Но вряд ли Демси с его нынешней формой позволит финишировать себя на ранних этапах встречи.

Победа нокаутом со стороны Хрговича очень даже реальна. Однако до экватора встречи австралийский боксер точно протянет. Ставка: тотал больше 7,5 за 1.85.