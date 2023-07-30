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    Ворвется ли Холлэнд в топ-15 полусредневесов UFC?

    Холлэнд — Кьеза. Ставка (к. 1.63) и прогноз на бой, UFC 291, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Холлэнд — Кьеза
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    Кевин Холлэнд
    30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Кевином Холлэндом и Майклом Кьезой в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:15 мск. Холлэнд — Кьеза: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кевин Холлэнд

    Холлэнда уже несколько лет нет в рейтингах ни в полусреднем, ни в среднем дивизионах UFC. Спад американца начался после проигрыша Марвину Веттори в октябре 2020-го.

    С тех пор в карьере некогда перспективного бойца начались настоящие качели. К этому поединку Кевин подходит после трех побед и двух проигрышей в пяти предыдущих встречах.

    Закрыть череду неудач от Томпсона и Чимаева ему удалось нокаутом в недавнем противостоянии с Сантьяго Понзиниббио. Холлэнд испытывает явные проблемы в партере.

    Зато в стойке данный боец чувствует себя довольно комфортно. Всего в смешанных единоборствах у него 12 побед нокаутами. Причем в 11-ти поединках Кевин выигрывал в первом раунде.

    Майкл Кьеза

    Кьеза на данный момент занимает 12-ю позицию в ростере полусредневесов. Он не дрался почти 2 года, а последний его поединок состоялся в ноябре 2020-го.

    Тогда Майкл уступил единогласным решением судей непобежденному на тот момент Шону Брэди. Далее Кьезе пришлось взять двухлетнюю паузу в связи с настигнувшей его чередой травм.

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    • Кьеза — боец совершенного друго стиля, нежели его грядущий оппонент. Майкл в отличие от Холлэнда комфортнее чувствует себя именно на земле.

    В своей пиковой форме ему удалось победить сабмишнами таких высококлассных грэпплеров, как Карлос Кондит, Бенеил Дариуш и Джим Миллер. Но нынешнее состояние Кьезы никому неизвестно. Возможно, в связи с простоем он растерял большую часть своих навыков и былую стойкость.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Кевину Холлэнду, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.63. На успех Кьезы можно поставить за 2.33.

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    Холлэнд хоть и пребывает не на пике, но в отличие от Кьезы каждые полгода выступает в UFC. Да и уровень оппозиции у него в последнее время был очень серьезный.

    После таких боев Кевин однозначно внес в тренировочный процесс некоторые коррективы и стал сильнее. Так что уже 35-летний ветеран, возвращающийся в клетку после серьезного простоя, не должен стать для него проблемой. Ставка: победа Кевина Холлэнда с коэффициентом 1.63.

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    Холлэнд — Кьеза: прогноз, ставка (1.63), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Ворвется ли Холлэнд в топ-15 полусредневесов UFC?
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