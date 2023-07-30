30 июля состоится бой в рамках турнира UFC 291 между Кевином Холлэндом и Майклом Кьезой в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 05:15 мск. Холлэнд — Кьеза: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кевин Холлэнд

Холлэнда уже несколько лет нет в рейтингах ни в полусреднем, ни в среднем дивизионах UFC. Спад американца начался после проигрыша Марвину Веттори в октябре 2020-го.

С тех пор в карьере некогда перспективного бойца начались настоящие качели. К этому поединку Кевин подходит после трех побед и двух проигрышей в пяти предыдущих встречах.

Закрыть череду неудач от Томпсона и Чимаева ему удалось нокаутом в недавнем противостоянии с Сантьяго Понзиниббио. Холлэнд испытывает явные проблемы в партере.

Зато в стойке данный боец чувствует себя довольно комфортно. Всего в смешанных единоборствах у него 12 побед нокаутами. Причем в 11-ти поединках Кевин выигрывал в первом раунде.

Майкл Кьеза

Кьеза на данный момент занимает 12-ю позицию в ростере полусредневесов. Он не дрался почти 2 года, а последний его поединок состоялся в ноябре 2020-го.

Тогда Майкл уступил единогласным решением судей непобежденному на тот момент Шону Брэди. Далее Кьезе пришлось взять двухлетнюю паузу в связи с настигнувшей его чередой травм.

Кьеза — боец совершенного друго стиля, нежели его грядущий оппонент. Майкл в отличие от Холлэнда комфортнее чувствует себя именно на земле.

В своей пиковой форме ему удалось победить сабмишнами таких высококлассных грэпплеров, как Карлос Кондит, Бенеил Дариуш и Джим Миллер. Но нынешнее состояние Кьезы никому неизвестно. Возможно, в связи с простоем он растерял большую часть своих навыков и былую стойкость.

Прогноз и ставка

В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Кевину Холлэнду, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.63. На успех Кьезы можно поставить за 2.33.

Холлэнд хоть и пребывает не на пике, но в отличие от Кьезы каждые полгода выступает в UFC. Да и уровень оппозиции у него в последнее время был очень серьезный.

После таких боев Кевин однозначно внес в тренировочный процесс некоторые коррективы и стал сильнее. Так что уже 35-летний ветеран, возвращающийся в клетку после серьезного простоя, не должен стать для него проблемой. Ставка: победа Кевина Холлэнда с коэффициентом 1.63.