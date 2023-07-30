Кевин Холлэнд
Холлэнда уже несколько лет нет в рейтингах ни в полусреднем, ни в среднем дивизионах UFC. Спад американца начался после проигрыша Марвину Веттори в октябре 2020-го.
С тех пор в карьере некогда перспективного бойца начались настоящие качели. К этому поединку Кевин подходит после трех побед и двух проигрышей в пяти предыдущих встречах.
Закрыть череду неудач от Томпсона и Чимаева ему удалось нокаутом в недавнем противостоянии с Сантьяго Понзиниббио. Холлэнд испытывает явные проблемы в партере.
Зато в стойке данный боец чувствует себя довольно комфортно. Всего в смешанных единоборствах у него 12 побед нокаутами. Причем в 11-ти поединках Кевин выигрывал в первом раунде.
Майкл Кьеза
Кьеза на данный момент занимает 12-ю позицию в ростере полусредневесов. Он не дрался почти 2 года, а последний его поединок состоялся в ноябре 2020-го.
Тогда Майкл уступил единогласным решением судей непобежденному на тот момент Шону Брэди. Далее Кьезе пришлось взять двухлетнюю паузу в связи с настигнувшей его чередой травм.
Кьеза — боец совершенного друго стиля, нежели его грядущий оппонент. Майкл в отличие от Холлэнда комфортнее чувствует себя именно на земле.
В своей пиковой форме ему удалось победить сабмишнами таких высококлассных грэпплеров, как Карлос Кондит, Бенеил Дариуш и Джим Миллер. Но нынешнее состояние Кьезы никому неизвестно. Возможно, в связи с простоем он растерял большую часть своих навыков и былую стойкость.
Прогноз и ставка
В данном поединке букмекеры отдают предпочтение Кевину Холлэнду, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.63. На успех Кьезы можно поставить за 2.33.
Холлэнд хоть и пребывает не на пике, но в отличие от Кьезы каждые полгода выступает в UFC. Да и уровень оппозиции у него в последнее время был очень серьезный.
После таких боев Кевин однозначно внес в тренировочный процесс некоторые коррективы и стал сильнее. Так что уже 35-летний ветеран, возвращающийся в клетку после серьезного простоя, не должен стать для него проблемой. Ставка: победа Кевина Холлэнда с коэффициентом 1.63.