ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Севилья»Вырвали ничью из пасти победы. Два автогола лишили «МЮ» успеха в матче с «Севильей» «Реал» — «Челси»ЛЧ. Ожидаемый успех «Реала», внезапные фиаско «Баварии» и «Наполи» Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии»
    Все новости спорта

    Будет ли ранний финиш в бою Барбозы и Куарантилло?

    Барбоза — Куарантилло. Прогноз (к. 1.64) и ставки на бой, UFC Kanzas, 16 апреля 2023 года

    Прогнозы на бокс/ММА Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Барбоза — Куарантилло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдсон Барбоза
    16 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Kanzas между Эдсоном Барбозой и Билли Куарантилло в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Барбоза — Куарантилло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эдсон Барбоза

    Эдсон на данный момент занимает 14-ю строчку в рейтинге полулегкого веса. Бразилец давно раскрылся, как топ-боец, но также рано пошел на спад.

    Сейчас ему 37 лет, но уже в 31 у Барбозы началась череда неудач. К данному поединку ветеран подходит после двух поражений кряду от Брайса Митчелла и Гиги Чикадзе.

    По своей базе Барбоза является представителем БЖЖ. Уровень его навыков в грэпплинге очень высок, но все упирается в физическую форму, которая оставляет желать лучшего.

    Именно поэтому его натиск в партере Брайс и Гига сдерживали довольно легко. В свои 37 Эдсон плавно теряет свою конкурентоспособность. Сейчас он на грани вылета из топ-15.

    Билли Куарантилло

    Билли также не может похвастаться стабильностью. К этому бою американец подходит после двух побед и двух поражений. Причем его предыдущие соперники далеко не топы.

    Куарантилло уверенно чувствует себя в стойке, и об этом говорит его недавняя победа над Александром Эрнандесом нокаутом во втором раунде.

  • Невероятный нокаут от Адесаньи, прагматичная победа Бернса над Масвидалем. Обзор карда UFC 287
  • Месть от Адесаньи, завершение карьеры Масвидаля и неожиданные поражения Росаса с Янезом вошли в программу ивента
  • 10/04/2023

    • Но вот в борьбе есть определенные проблемы. В декабре 2021-го он проиграл на турнире по грэпплингу Клэю Гуиде, которому на тот момент было 39 лет. Впрочем, работать на нижнем этаже Куарантилло точно не станет.

    Он будет искать возможность нокаута. В его карьере 9 досрочных побед в стойке. При этом стоит отметить высокую точность ударов, которая составляет 64%.

    Прогноз и ставка

    Билли Куарантилло, по мнению букмекеров, считается фаворитом в этом поединке. На его победу дают коэффициент 1.63. На Барбозу можно поставить за 2.33.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Явного преимущества нет ни у кого. Барбоза хоть и на спаде, но все же является очень опытным и опасным соперником. Наверняка он будет пытаться вязать Билли в партере.

    Для него это единственная тактика, которая может помочь выиграть. Вряд ли в данном бою стоит ожидать зрелища и рубки в стойке. Скорее, встреча будет проходить в монотонном темпе и раннего финиша тут точно не случится. Ставка: тотал больше 2.5 за 1.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Навбахор — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Музетти — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кызылкум — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ислочь — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Нефтчи — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Кремонезе — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Галатасарай — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Модена — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Барбоза — Куарантилло: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли ранний финиш в бою Барбозы и Куарантилло?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры