16 апреля состоится бой в рамках турнира UFC Kanzas между Эдсоном Барбозой и Билли Куарантилло в полулегком весе. Ориентировочно начало боя в 05:40 мск. Барбоза — Куарантилло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эдсон Барбоза

Эдсон на данный момент занимает 14-ю строчку в рейтинге полулегкого веса. Бразилец давно раскрылся, как топ-боец, но также рано пошел на спад.

Сейчас ему 37 лет, но уже в 31 у Барбозы началась череда неудач. К данному поединку ветеран подходит после двух поражений кряду от Брайса Митчелла и Гиги Чикадзе.

По своей базе Барбоза является представителем БЖЖ. Уровень его навыков в грэпплинге очень высок, но все упирается в физическую форму, которая оставляет желать лучшего.

Именно поэтому его натиск в партере Брайс и Гига сдерживали довольно легко. В свои 37 Эдсон плавно теряет свою конкурентоспособность. Сейчас он на грани вылета из топ-15.

Билли Куарантилло

Билли также не может похвастаться стабильностью. К этому бою американец подходит после двух побед и двух поражений. Причем его предыдущие соперники далеко не топы.

Куарантилло уверенно чувствует себя в стойке, и об этом говорит его недавняя победа над Александром Эрнандесом нокаутом во втором раунде.

Но вот в борьбе есть определенные проблемы. В декабре 2021-го он проиграл на турнире по грэпплингу Клэю Гуиде, которому на тот момент было 39 лет. Впрочем, работать на нижнем этаже Куарантилло точно не станет.

Он будет искать возможность нокаута. В его карьере 9 досрочных побед в стойке. При этом стоит отметить высокую точность ударов, которая составляет 64%.

Прогноз и ставка

Билли Куарантилло, по мнению букмекеров, считается фаворитом в этом поединке. На его победу дают коэффициент 1.63. На Барбозу можно поставить за 2.33.

Явного преимущества нет ни у кого. Барбоза хоть и на спаде, но все же является очень опытным и опасным соперником. Наверняка он будет пытаться вязать Билли в партере.

Для него это единственная тактика, которая может помочь выиграть. Вряд ли в данном бою стоит ожидать зрелища и рубки в стойке. Скорее, встреча будет проходить в монотонном темпе и раннего финиша тут точно не случится. Ставка: тотал больше 2.5 за 1.64.