11 марта состоится бой в рамках турнира Bellator 292 между Валентином Молдавским и Линтоном Васселлом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 08:00 мск. Мусаев — Шаблий: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Валентин Молдавский

Валентин не так давно дрался в титульном поединке, но не сумел победить Райана Бейдера. Тогда чемпион оказался сильнее россиянина по итогам всех пяти раундов.

Вообще, Молдавского уже сейчас считают тем бойцом, который в скором времени займет трон тяжелого дивизиона в Bellator.

Стоит отметить, что в 2019-м он уже выигрывал у Линтона в трехраундовом поединке. С момента их встречи прошло 4 года, но у россиянина в активе нет ни одной победы нокаутом в последующих боях.

В последний раз Молдавский выигрывал досрочно еще в 2018-м у Эрнеста Джеймса. Пожалуй, отсутствие поставленного нокаутирующего удара — главная проблема Валентина.

Линтон Васселл

Англичанину уже 39 лет, но пока что он уверенно себя чувствует в промоушене и занимает в рейтинге тяжеловесов вторую позицию.

После трех поражений кряду в период с 2017-го по 2019-й казалось, что прежние кондиции данный боец уже не вернет. Однако 4 победы кряду, 3 из которых были досрочными, говорят об обратном.

Ударная мощь у Васселла осталась, но его может подвести не самое лучшее кардио. Все-таки в 39 лет драться в высоком темпе все 3 раунда задача непростая.

Стоит отметить, что англичанин хорошо действует не только в стойке, но и в партере. В его активе 9 побед нокаутами и 9 выигранных встреч сабмишнами.

Прогноз и ставка

Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Валентину Молдавскому и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.28. На успех Васселла дают коэффициент 3.70.

Англичанин набрал отличный ход, и сейчас он может показать себя во встрече с более молодым Молдавским даже лучше, чем в их первом поединке.

Но если учесть еще и хорошую форму Валентина, то вряд ли можно рассчитывать на ранний финиш со стороны кого-либо из бойцов. Нокаут или сабмишн возможен разве что ближе к концу поединка. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.40.