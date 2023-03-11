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    Будет ли ранний финиш в бою Молдавского и Васселла?

    Мусаев — Шаблий. Прогноз (к. 1.40) и ставки на бой, Bellator 292, 11 марта 2023 года

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    Линтон Васселл
    11 марта состоится бой в рамках турнира Bellator 292 между Валентином Молдавским и Линтоном Васселлом в тяжелом весе. Ориентировочно начало боя в 08:00 мск. Мусаев — Шаблий: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Валентин Молдавский

    Валентин не так давно дрался в титульном поединке, но не сумел победить Райана Бейдера. Тогда чемпион оказался сильнее россиянина по итогам всех пяти раундов.

    Вообще, Молдавского уже сейчас считают тем бойцом, который в скором времени займет трон тяжелого дивизиона в Bellator.

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    • Стоит отметить, что в 2019-м он уже выигрывал у Линтона в трехраундовом поединке. С момента их встречи прошло 4 года, но у россиянина в активе нет ни одной победы нокаутом в последующих боях.

    В последний раз Молдавский выигрывал досрочно еще в 2018-м у Эрнеста Джеймса. Пожалуй, отсутствие поставленного нокаутирующего удара — главная проблема Валентина.

    Линтон Васселл

    Англичанину уже 39 лет, но пока что он уверенно себя чувствует в промоушене и занимает в рейтинге тяжеловесов вторую позицию.

    После трех поражений кряду в период с 2017-го по 2019-й казалось, что прежние кондиции данный боец уже не вернет. Однако 4 победы кряду, 3 из которых были досрочными, говорят об обратном.

    Ударная мощь у Васселла осталась, но его может подвести не самое лучшее кардио. Все-таки в 39 лет драться в высоком темпе все 3 раунда задача непростая.

    Стоит отметить, что англичанин хорошо действует не только в стойке, но и в партере. В его активе 9 побед нокаутами и 9 выигранных встреч сабмишнами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в данной встрече отдают предпочтение Валентину Молдавскому и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.28. На успех Васселла дают коэффициент 3.70.

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    Англичанин набрал отличный ход, и сейчас он может показать себя во встрече с более молодым Молдавским даже лучше, чем в их первом поединке.

    Но если учесть еще и хорошую форму Валентина, то вряд ли можно рассчитывать на ранний финиш со стороны кого-либо из бойцов. Нокаут или сабмишн возможен разве что ближе к концу поединка. Ставка: тотал больше 2,5 за 1.40.

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    Мусаев — Шаблий: прогноз, ставка (1.40), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на бокс/ММА. Будет ли ранний финиш в бою Молдавского и Васселла?
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