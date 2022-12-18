18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Ринатом Фахретдиновым и Брайаном Баттлом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 00:40 мск. Фахретдинов — Баттл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ринат Фахретдинов

Для россиянина это будет только второй бой под эгидой UFC. Его дебют в данной организации состоялся в июне текущего года и тогда Ринат судейским решением одолел Андреаса Михайлидиса.

Особых проблем у Фахретдинова в той встрече не возникло и было видно, что определенный запас прочности у него имеется.

Ринат очень взрывной боец, который работает в высоком темпе уже с самого начала встречи. Как раз, это наглядно отображает тот факт, что у него за карьеру 11 досрочных побед только в первом раунде.

Также стоит отметить, что у Фахретдинова ровно половина всех тейкдаунов заканчивается успехом. К примеру, того же Михайлидиса в первом бою в UFC он перевел на канвас 5 раз при десяти проходах в ноги.

Брайан Баттл

Брайан для Фахретдинова может стать самым серьезным испытанием в карьере. В UFC данный боец еще ни разу не проигрывал.

К своей очередной встрече он подходит после трех побед кряду. Примечательно, что ранее Баттл дрался в среднем весе и в плане габаритов у него однозначно будет преимущество.

При этом Брайан имеет далеко не самые выдающиеся цифры в партере. У него менее 50% заблокированных тейкдаунов со стороны соперников.

Также он сам очень редко удачно подходит в ноги, и, скорее всего, его недавняя победа сабмишном над Гилбертом Урбиной — это просто удачное стечение обстоятельств.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, у Рината Фахретдинова в данной встрече больше шансов на победу и на его успех дают коэффициент 1.58. На победу Баттла дают коэффициент 2.45.

Вполне вероятно, что в предстоящем поединке американец будет действовать вторым номером. У него есть проблемы с защитой не только в партере, но и в стойке.

К тому же, он еще никогда в своей карьере не встречался с по-настоящему доминирующим борцом. В связи с этим, россиянин вправе рассчитывать на успех в очередном бою. Ставка: победа Рината Фахретдинова с коэффициентом 1.58.