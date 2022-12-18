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    Одержит ли Ринат Фахретдинов свою вторую победу в UFC?

    Фахретдинов — Баттл. Прогноз (к. 1.58) и ставки на бой, UFC Vegas 66, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Фахретдинов — Баттл
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    Ринат Фахретдинов
    18 декабря состоится бой в рамках турнира UFC Vegas 66 между Ринатом Фахретдиновым и Брайаном Баттлом в полусреднем весе. Ориентировочно начало боя в 00:40 мск. Фахретдинов — Баттл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ринат Фахретдинов

    Для россиянина это будет только второй бой под эгидой UFC. Его дебют в данной организации состоялся в июне текущего года и тогда Ринат судейским решением одолел Андреаса Михайлидиса.

    Особых проблем у Фахретдинова в той встрече не возникло и было видно, что определенный запас прочности у него имеется.

    Ринат очень взрывной боец, который работает в высоком темпе уже с самого начала встречи. Как раз, это наглядно отображает тот факт, что у него за карьеру 11 досрочных побед только в первом раунде.

    Также стоит отметить, что у Фахретдинова ровно половина всех тейкдаунов заканчивается успехом. К примеру, того же Михайлидиса в первом бою в UFC он перевел на канвас 5 раз при десяти проходах в ноги.

    Брайан Баттл

    Брайан для Фахретдинова может стать самым серьезным испытанием в карьере. В UFC данный боец еще ни разу не проигрывал.

    К своей очередной встрече он подходит после трех побед кряду. Примечательно, что ранее Баттл дрался в среднем весе и в плане габаритов у него однозначно будет преимущество.

    При этом Брайан имеет далеко не самые выдающиеся цифры в партере. У него менее 50% заблокированных тейкдаунов со стороны соперников.

    Также он сам очень редко удачно подходит в ноги, и, скорее всего, его недавняя победа сабмишном над Гилбертом Урбиной — это просто удачное стечение обстоятельств.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, у Рината Фахретдинова в данной встрече больше шансов на победу и на его успех дают коэффициент 1.58. На победу Баттла дают коэффициент 2.45.

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    Вполне вероятно, что в предстоящем поединке американец будет действовать вторым номером. У него есть проблемы с защитой не только в партере, но и в стойке.

    К тому же, он еще никогда в своей карьере не встречался с по-настоящему доминирующим борцом. В связи с этим, россиянин вправе рассчитывать на успех в очередном бою. Ставка: победа Рината Фахретдинова с коэффициентом 1.58.

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    Фахретдинов — Баттл: прогноз, ставка (1.58), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на бокс/ММА. Одержит ли Ринат Фахретдинов свою вторую победу в UFC?
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