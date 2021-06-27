В ночь с 26-го на 27 июня в Лас-Вегасе состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани. Бой должен начаться около 05:00 мск. Место встречи бойцов — арена Virgin Hotel. Ломаченко — Накатани: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Василий Ломаченко

Для украинца это будет перезагрузка. Как говорят сейчас «матрица дала сбой». 17 октября Василий Ломаченко потерял три своих пояса WBA, WBO, WBC в бою с американцем Теофимо Лопесом. Это был объединительный поединок, который позволял Василию побороться за титул абсолютного чемпиона.

Поражение от Теофимо стало вторым в карьере Ломаченко. Ранее в самом начале своего профессионального пути он проиграл Орландо Солидо. В послужном списке украинца вот такой вот рекорд: 16 боев, 14 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.

Последние года Ломаченко провел особенно успешно. За его заслуги ему присуждали звание «Боксера года» в 2016 и 2017 году. В 2018-2019 году он был лидером рейтинга Р4Р.

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На данный момент боксер занимает 1 место в рейтинге WBC, 2-е по версиям WBA/WBO, 5-е — по версии IBF.

Масайоши Накатани

Японец Масайоши Накатани практически новичок на американской арене бокса. Здесь он проводит всего лишь свой второй год профессиональной карьеры. До этого боец выступал только у себя на родине, где завоевал титул чемпиона по версии Восточно-Тихоокеанской федерации бокса и провел 11 защит.

В 2019 году он перебрался в США. В соперники ему сразу же попался Теофимо Лопес. Тогда еще американец был восходящей звездой. Победить не удалось. Накатани проиграл решением, однако у него получилось пройти всю дистанцию, из-за чего Ломаченко выбрал для боя именно его.

После поединка с Лопесом Накатани получил бой с Феликсом Вердехо, у которого на тот момент был рекорд 28-27-1. Японский боксер победил в 9 раунде, отправив соперника в нокаут. Причем сам он дважды отправлялся в нокдаун.

За 20 боев Масайоши выиграл 19 раз (13 раз нокаутом) и потерпел одно поражение.

Прогноз и ставка

Ломаченко перед этим боем давал интервью, в котором убеждал, что в последних поединках ему не позволили раскрыться травмы. В том числе и в бою с Лопесом. После такого тяжелого поражения украинец собрался перезагрузить свою карьеру и добиться реванша с Теофимо.

Букмекеры верят в успех Василия. Они предлагают такие коэффициенты: 1.06 на Ломаченко и 9.20 на Накатани.

Японец показал, что сделан из крепкого сплава. Он выстоял все раунды с Теофимо и нокаутировал Вердехо после двух нокдаунов. Вполне возможно, что дело дойдет до подсчета очков. Ставка — победа Ломаченко по очкам (коэфф. 1.87).

Также есть вариант ставки на полную дистанцию поединка. Поставить на то, что бой пройдет все 12 раундов, можно с коэффициентом 1.90.