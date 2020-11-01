Усик — Чисора. Прогноз (к. 1.85) и ставки на бой 01 ноября 2020 года

В рамках боксерского вечера Matchroom Boxing украинец Александр Усик проведет свой второй поединок в супертяжелом весе против Дерека Чисоры. Бой состоится в ночь с 31 октября на 1 ноября. Прогноз на Усик — Чисора.

Александр Усик

Александр Усик maxboxing.com

Украинский боксер Александр Усик провел 17 боев на профессиональном ринге и во всех 17 он побеждал. В 13 поединках спортсмен праздновал победу нокаутом. До перехода в супертяжелый дивизион владел поясами всех версий.

Свой первый бой в супертяжелом весе Усик провел 12 октября 2019 года. Тогда украинец встречался с американцем Чаззом Уизерспуном. Бой был выигран украинским спортсменом досрочно, в седьмом раунде. Уизерспун отказался продолжать встречу.

Из последних боев в тяжеловесах стоит отметить встречи с Муратом Гассиевым и Тони Беллью. В бою с россиянином Усик стал абсолютным чемпионом, добавив к имеющимся поясам титулы IBF и WBA. Победа была одержана по решению судей.

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С британцем Беллью Александр дрался 8 раундов и выиграл нокаутом, отстояв свое звание абсолютного чемпиона мира.

Дерек Чисора

На счету британца Дерека Чисоры 41 поединок, 32 победы и 9 поражений. Из 32 побед 23 было одержано нокаутом. «Дел Бой» является достаточно опасным соперником. Имеет сильный удар и крепкий подбородок, учитывая то, как он терпел в схватках с элитой супертяжелого дивизиона.

В двух последних поединках Чисора побеждал нокаутом. Был отправлен на канвас Артур Шпилька. Также британец одолел своего земляка Дэвида Прайса.

Дерек Чисора sky.com

Дерек Чисора был соперником таких известных бойцов как Виталий Кличко, Диллиан Уайт, Дэвид Хэй, Кубрат Пулев, Роберт Хелениус.

Сейчас соперник Усика идет на серии из трех побед. Он выигрывал в пяти из шести последних поединков и лишь одном случае решением судей. В остальных случаях победа доставалась путем выведения оппонента из строя.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на этот поединок: 1.12 они поставили на Усика, 5.50 предлагают на Чисору и за 25.0 дается исход ничья.

Усик громко ворвался в новый для себя дивизион, деклассировав оппонента и добыв досрочную победу. У него на счету много хороших встреч и побед над непростыми соперниками.

Прогнозируем досрочную победу Александра Усика. Украинец обладает нулевым рекордом в графе поражений. У него достаточно мощный технико-тактический арсенал, а вдобавок к этому еще и рост с размахом рук больше. Считаем, что уже к середине поединка Усик будет побеждать и в итоге сможет добить соперника. 0