прогноз на матч НБА, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Милуоки на «Фисерв Форум» 14 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Милуоки»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Милуоки» занимает 11 место, одержав 17 побед и потерпев 22 поражения.

Последние матчи: Команда из штата Висконсин в гостевом поединке проиграла «Денверу» (104:108).

Не сыграют: С травмой шеи в лазарете «Милуоки» находится Торин Принс.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Бакс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (104:101), «Сакраменто» (115:98), «Шарлотт». Лишь в одном поединке «Милуоки» уступил, «олени» проиграли «Голден Стэйт» (113:120).

«Миннесота»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Миннесота» занимает 4 место. В 40 матчах «лесные волки» одержали 26 побед и потерпели 14 поражений.

Последние матчи: «Миннесота» на домашней арене переиграла «Сан-Антонио» (104:103). Лучший КПД — у Энтони Эдвардса, защитник «Тимбервулвз» отправил в кольцо техасцев 23 очка, совершил 2 подбора и отдал 3 передачи.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних поединках «Миннесота» обменялась победами с «Кливлендом» (134:146, 131:122), а также нанесла поражение «Вашингтону»(141:115) и «Майами» (122:94).

Статистика для ставок

«Милуоки» занимает 11 место в Восточной конференции

«Миннесота» занимает 4 место в Западной конференции

В этом сезоне «Миннесота» переиграла «Милуоки» (103:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милуоки» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Миннесота» — 2.35.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» неплохо выступает в последних играх регулярного чемпионата, к тому же «волки» знают как подобрать ключ к «Милуоки». В прошлой личной встрече «Тимбервулвз» переиграл «оленей» с разницей в 3 очка.

2.35 Победа «Миннесоты» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Милуоки» — «Миннесота» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: В предыдущей встрече «Миннесота» и «Милуоки» забросили друг другу 203 очка. Наверняка, соперники сыграют в оборонительный баскетбол в предстоящей встрече.

1.93 ТМ 229.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Милуоки» — «Миннесота» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТМ 229.5 с коэффициентом 1.93.