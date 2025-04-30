Бостон — Орландо. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 30 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Орландо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Пока что «Бостон» не играл даже на 70 процентов от собственного потенциала, но уже ведет в серии против «Орландо» со счетом 3:1.

Последние матчи: Потенциал нападения «Бостона» и близко не был раскрыт полностью, поэтому настоящих подвигов в атаке от клуба из Массачусетса мы будем ждать в поздних стадиях плей-офф.

Травмированные игроки: Все игроки «Бостона» доступны Маззулле перед пятой игрой серии, а с такими раскладами у «Селтикс» шансы закрыть её дома едва ли не 100-процентные.

Общий тонус клуба: Есть вероятность, что у «Селтикс» получится записать на свой счет самую результативную игру противостояния как раз в пятом матче серии.

«Орландо»

Турнирное положение: Слабость «Орландо» видна невооруженным глазом, поэтому у коллектива из Флориды было не очень много шансов на успех изначально.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Все игры серии проходили как будто в замедленном режиме, и «Орландо» удалось даже записать одну игру на свой счет, но у «Селтикс» оказалось куда больше козырей в рукаве.

Травмированные игроки: Мориц Вагнер и Саггс так и не смогут сыграть за «Орландо» в текущем сезоне, а это весьма серьезная потеря для атакующего потенциала «Мэджик».

Общий тонус клуба: Есть большая вероятность, что «Бостон» закончит серию более, чем убедительно, именно на домашнем паркете.

Статистика для ставок

«Бостон» за шесть последних матчей проиграл только раз

«Орландо» проиграл два из последних шести очных поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.15, а на победу «Орландо» — 6.03.

Прогноз: «Бостон» «закроет» серию у себя дома максимально уверенно.

Альтернативный прогноз: Будет результативный матч, который выведет «Бостон» в следующий раунд.

Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТБ 204 с коэффициентом 2.22.