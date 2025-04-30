Бостон — Орландо. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч плей-офф НБА, 30 апреля 2025 года

«Бостон»
Турнирное положение: Пока что «Бостон» не играл даже на 70 процентов от собственного потенциала, но уже ведет в серии против «Орландо» со счетом 3:1.
Последние матчи: Потенциал нападения «Бостона» и близко не был раскрыт полностью, поэтому настоящих подвигов в атаке от клуба из Массачусетса мы будем ждать в поздних стадиях плей-офф.
Травмированные игроки: Все игроки «Бостона» доступны Маззулле перед пятой игрой серии, а с такими раскладами у «Селтикс» шансы закрыть её дома едва ли не 100-процентные.
Общий тонус клуба: Есть вероятность, что у «Селтикс» получится записать на свой счет самую результативную игру противостояния как раз в пятом матче серии.
«Орландо»
Турнирное положение: Слабость «Орландо» видна невооруженным глазом, поэтому у коллектива из Флориды было не очень много шансов на успех изначально.
Последние матчи: Все игры серии проходили как будто в замедленном режиме, и «Орландо» удалось даже записать одну игру на свой счет, но у «Селтикс» оказалось куда больше козырей в рукаве.
Травмированные игроки: Мориц Вагнер и Саггс так и не смогут сыграть за «Орландо» в текущем сезоне, а это весьма серьезная потеря для атакующего потенциала «Мэджик».
Общий тонус клуба: Есть большая вероятность, что «Бостон» закончит серию более, чем убедительно, именно на домашнем паркете.
Статистика для ставок
- «Бостон» за шесть последних матчей проиграл только раз
- «Орландо» проиграл два из последних шести очных поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.15, а на победу «Орландо» — 6.03.
Прогноз: «Бостон» «закроет» серию у себя дома максимально уверенно.
- 2.00Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.87Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.07Голден Стэйт — Хьюстон: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Будет результативный матч, который выведет «Бостон» в следующий раунд.
Ставка: Ф1 (-11) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТБ 204 с коэффициентом 2.22.