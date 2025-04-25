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    «Оклахома» не оставит сопернику не единого шанса?

    Мемфис — Оклахома. Ставка (к. 2.60) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Оклахома»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома»
    В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «ФедЭксФорум» 25 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 25 Апреля 2025 года

    Мемфис

  • НБА. Плей-офф
    •  Мемфис 04:30 Оклахома

    Оклахома

  • Оклахома
    •

    «Мемфис»

    Турнирная таблица: «Мемфис» вышел в плей-офф НБА с 8 места, сыграв в раунде плей-ин. В регулярном чемпионате баскетболисты из штата Теннесси одержали 48 побед и потерпели 34 поражения.

    Последние матчи: «Мемфису» отступать уже нет смысла, «гризли» проиграли «Оклахоме» во втором матче подряд: сначала было фиаско со счётом 80:131, а затем — 99:118.

    Мемфис — Оклахома: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк, также не сыграет против «Оклахомы» Джейлен Уэллс из-за травмы запястья.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» дважды выиграл лишь у «Далласа» (120:106, 132:97), в одной из встреч команда завоевала путёвку в плей-офф.

    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.

    Последние матчи: В победном матче над «Мемфисом» в составе «Оклахомы» результативной игрой отметился лидер Шэй Гилджес-Александер, набрав 27 очков, совершив 8 подборов и отдав 5 передач.

    Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

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    Состояние команды: «Оклахома» шестиматчевую победну серию, включая две встречи первого раунда плей-офф против «Мемфиса»(118:99, 131:80).

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

    • «Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин

    • «Оклахома» ведёт в серии противостояния с «Мемфисом» со счётом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Мемфиса» — 3.75.

    ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Оклахома» уверено движется к тому, чтобы «свипнуть» «Мемфис». У «громобойцев» уже есть две победы, осталось выиграть ещё две игры. В том что, «Тандер» добьётся успеха и в третьей встрече противостояния, нет сомнений.

    Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 2.60.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мемфис — Оклахома?

    Матч Мемфис — Оклахома состоится 25 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мемфис — Оклахома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Оклахомы» (-13.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мемфис — Оклахома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Оклахомы» (-13.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мемфис — Оклахома?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мемфис — Оклахома?

    Коэффициенты букмекеров: : «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Мемфиса» — 3.75.

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