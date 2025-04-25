Мемфис — Оклахома. Ставка (к. 2.60) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 25 апреля 2024 года

Мемфис
Оклахома
«Мемфис»
Турнирная таблица: «Мемфис» вышел в плей-офф НБА с 8 места, сыграв в раунде плей-ин. В регулярном чемпионате баскетболисты из штата Теннесси одержали 48 побед и потерпели 34 поражения.
Последние матчи: «Мемфису» отступать уже нет смысла, «гризли» проиграли «Оклахоме» во втором матче подряд: сначала было фиаско со счётом 80:131, а затем — 99:118.
Мемфис — Оклахома: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк, также не сыграет против «Оклахомы» Джейлен Уэллс из-за травмы запястья.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» дважды выиграл лишь у «Далласа» (120:106, 132:97), в одной из встреч команда завоевала путёвку в плей-офф.
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.
Последние матчи: В победном матче над «Мемфисом» в составе «Оклахомы» результативной игрой отметился лидер Шэй Гилджес-Александер, набрав 27 очков, совершив 8 подборов и отдав 5 передач.
Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.
Состояние команды: «Оклахома» шестиматчевую победну серию, включая две встречи первого раунда плей-офф против «Мемфиса»(118:99, 131:80).
Статистика для ставок
- «Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции
- «Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин
- «Оклахома» ведёт в серии противостояния с «Мемфисом» со счётом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Мемфиса» — 3.75.
ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Оклахома» уверено движется к тому, чтобы «свипнуть» «Мемфис». У «громобойцев» уже есть две победы, осталось выиграть ещё две игры. В том что, «Тандер» добьётся успеха и в третьей встрече противостояния, нет сомнений.
Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 2.60.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.