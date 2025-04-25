Мемфис — Оклахома. Ставка (к. 2.60) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 25 апреля 2024 года

В третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет на стадионе «ФедЭксФорум» 25 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Оклахома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирная таблица: «Мемфис» вышел в плей-офф НБА с 8 места, сыграв в раунде плей-ин. В регулярном чемпионате баскетболисты из штата Теннесси одержали 48 побед и потерпели 34 поражения.

Последние матчи: «Мемфису» отступать уже нет смысла, «гризли» проиграли «Оклахоме» во втором матче подряд: сначала было фиаско со счётом 80:131, а затем — 99:118.

Мемфис — Оклахома: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.9317.001.30Бонус$1500

Не сыграют: В лазарете «гризли» находится травмированный игрок Брэндон Кларк, также не сыграет против «Оклахомы» Джейлен Уэллс из-за травмы запястья.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Мемфис» дважды выиграл лишь у «Далласа» (120:106, 132:97), в одной из встреч команда завоевала путёвку в плей-офф.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места турнирной таблицы Западной конференции, одержав 68 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: В победном матче над «Мемфисом» в составе «Оклахомы» результативной игрой отметился лидер Шэй Гилджес-Александер, набрав 27 очков, совершив 8 подборов и отдав 5 передач.

Не сыграют: Никола Топич выбыл из строя из-за травмы колена.

Состояние команды: «Оклахома» шестиматчевую победну серию, включая две встречи первого раунда плей-офф против «Мемфиса»(118:99, 131:80).

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1 место в Западной конференции

«Мемфис» вышел в плей-офф через стадию плей-ин

«Оклахома» ведёт в серии противостояния с «Мемфисом» со счётом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Мемфиса» — 3.75.

ТБ 226.5 и ТМ 226.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Оклахома» уверено движется к тому, чтобы «свипнуть» «Мемфис». У «громобойцев» уже есть две победы, осталось выиграть ещё две игры. В том что, «Тандер» добьётся успеха и в третьей встрече противостояния, нет сомнений.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-13.5) с коэффициентом 2.60.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 226.5 с коэффициентом 1.93.