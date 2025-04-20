Бостон
Орландо
«Бостон»
Турнирное положение: Рабочий регулярный сезон для «Бостона» завершился, а сейчас начнется настоящий баскетбол в исполнении коллектива Маззуллы.
Последние матчи: За шесть последних матчей в сезоне «Бостон» проиграл только раз, который пришелся как раз на недавнюю игру против «Орландо».
Бостон — Орландо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Официально у «Бостона» нет ни одного травмированного баскетболиста, но определенные сложности со здоровьем имеются у Брауна, Порзингиса и Хорфорда.
Общий тонус клуба: Встреча против «Мэджик» будет местью «Орландо» за поражение на прошлой неделе.
«Орландо»
Турнирное положение: Половина сезона для «Орландо» получилась плохой, но в плей-ин клуб из Флориды попал с седьмой позиции восточной кофнеренции.
Последние матчи: Свой матч против «Атланты» «Орландо» выиграл, и даже без каких-либо проблем по матчу, привезя сопернику почти 30 очков разницы по итоговому счету.
Травмированные игроки: С большой долей вероятности у «Орландо» не смогут сыграть Мориц Вагнер и Саггс, но они должны выйти в плей-офф, если «Мэджик» удастся задержаться там.
Общий тонус клуба: Шансов в серии против «Бостона» изначально не очень много, но пободаться с действующим чемпионом коллективу Мозли вполне по силам.
Статистика для ставок
- В шести последних матчах по сезону «Бостон» проиграл всего раз
- В трех последних очных противостояниях «Орландо» одержал две победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.10, а на победу «Орландо» — 8.15.
Прогноз: «Бостон» спокойно разберется с «Шарлотт».
- 2.80Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 3.30Нью-Йорк — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.80Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Альтернативный прогноз: Оба клуба не будут напрягаться при игре в обороне, поэтому получится «легкая» игра с обилием набранных очков.
Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.73.
Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.24.