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    «Бостон» не оставит «Орландо» никаких шансов?

    Бостон — Орландо. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч плей-офф НБА, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Орландо»
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    «Бостон»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 20 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Орландо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 20 Апреля 2025 года

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •  Бостон 22:30 Орландо

    Орландо

  • НБА
    •

    «Бостон»

    Турнирное положение: Рабочий регулярный сезон для «Бостона» завершился, а сейчас начнется настоящий баскетбол в исполнении коллектива Маззуллы.

    Последние матчи: За шесть последних матчей в сезоне «Бостон» проиграл только раз, который пришелся как раз на недавнюю игру против «Орландо».

    Бостон — Орландо: коэффициенты букмекеров

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  • 1.1222.007.02Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Официально у «Бостона» нет ни одного травмированного баскетболиста, но определенные сложности со здоровьем имеются у Брауна, Порзингиса и Хорфорда.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Мэджик» будет местью «Орландо» за поражение на прошлой неделе.

    «Орландо»

    Турнирное положение: Половина сезона для «Орландо» получилась плохой, но в плей-ин клуб из Флориды попал с седьмой позиции восточной кофнеренции.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Свой матч против «Атланты» «Орландо» выиграл, и даже без каких-либо проблем по матчу, привезя сопернику почти 30 очков разницы по итоговому счету.

    Травмированные игроки: С большой долей вероятности у «Орландо» не смогут сыграть Мориц Вагнер и Саггс, но они должны выйти в плей-офф, если «Мэджик» удастся задержаться там.

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    Общий тонус клуба: Шансов в серии против «Бостона» изначально не очень много, но пободаться с действующим чемпионом коллективу Мозли вполне по силам.

    Статистика для ставок

    • В шести последних матчах по сезону «Бостон» проиграл всего раз

    • В трех последних очных противостояниях «Орландо» одержал две победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.10, а на победу «Орландо» — 8.15.

    Прогноз: «Бостон» спокойно разберется с «Шарлотт».

    Альтернативный прогноз: Оба клуба не будут напрягаться при игре в обороне, поэтому получится «легкая» игра с обилием набранных очков.

    Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.73.

    Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.24.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бостон — Орландо?

    Матч Бостон — Орландо состоится 20 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бостон — Орландо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-13).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бостон — Орландо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-13)» с коэффициентом у букмекеров 1.73.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бостон — Орландо?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бостон — Орландо?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Бостона» дают коэффициент 1.10, а на победу «Орландо» — 8.15.

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    Бостон — Орландо: прогноз и ставка за 1.73, статистика, коэффициенты матча 20.04.202522:30. «Бостон» не оставит «Орландо» никаких шансов?
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