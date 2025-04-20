В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в «Ти Ди Гарден» 20 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Орландо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: Рабочий регулярный сезон для «Бостона» завершился, а сейчас начнется настоящий баскетбол в исполнении коллектива Маззуллы.

Последние матчи: За шесть последних матчей в сезоне «Бостон» проиграл только раз, который пришелся как раз на недавнюю игру против «Орландо».

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Травмированные игроки: Официально у «Бостона» нет ни одного травмированного баскетболиста, но определенные сложности со здоровьем имеются у Брауна, Порзингиса и Хорфорда.

Общий тонус клуба: Встреча против «Мэджик» будет местью «Орландо» за поражение на прошлой неделе.

«Орландо»

Турнирное положение: Половина сезона для «Орландо» получилась плохой, но в плей-ин клуб из Флориды попал с седьмой позиции восточной кофнеренции.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Свой матч против «Атланты» «Орландо» выиграл, и даже без каких-либо проблем по матчу, привезя сопернику почти 30 очков разницы по итоговому счету.

Травмированные игроки: С большой долей вероятности у «Орландо» не смогут сыграть Мориц Вагнер и Саггс, но они должны выйти в плей-офф, если «Мэджик» удастся задержаться там.

Общий тонус клуба: Шансов в серии против «Бостона» изначально не очень много, но пободаться с действующим чемпионом коллективу Мозли вполне по силам.

Статистика для ставок

В шести последних матчах по сезону «Бостон» проиграл всего раз

В трех последних очных противостояниях «Орландо» одержал две победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бостона» дают коэффициент 1.10, а на победу «Орландо» — 8.15.

Прогноз: «Бостон» спокойно разберется с «Шарлотт».

Альтернативный прогноз: Оба клуба не будут напрягаться при игре в обороне, поэтому получится «легкая» игра с обилием набранных очков.

Ставка: Ф1 (-13) с коэффициентом 1.73.

Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.24.