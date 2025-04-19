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    «Денвер» с победы начнёт дуэль против «Клипперс»?

    Денвер — Лос-Анджелес Клипперс. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 19 апреля 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Денвер Наггетс Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер»
    В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 19 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 19 Апреля 2025 года

    Денвер

  • НБА
    •  Денвер 22:30 Лос-Анджелес Клипперс

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •

    «Денвер»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

    Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Денвер» одержал победу над «Хьюстоном» (126:111). Ключевую роль в поединке сыграл Майкл Портер-мл, который набрал в матче 19 очков.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Денвер» выдаёт победную серию из трёх матчей, «самородки» также выиграли у «Мемфиса» (117:109) и «Сакраменто» (124:116).

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: «Парусники» на финише регулярного чемпионата переиграли «Голден Стэйт» (124:119). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (111:111). Вклад в победу «Клипперс» внёс Джеймс Харден, оформив дабл-дабл из 39 очков и 10 передач.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: У «парикмахеров» восемь побед в последних восьми играх: были обыграны «Сакраменто» (101:100), «Хьюстон» (134:117), «Сан-Антонио» (122:117), «Даллас» (135:104, 114:91), «Нью-Орлеан» (114:98), «Орландо» (96:87).

    Статистика для ставок

    • «Даллас» занял 4 место в Западной конференции

    • «Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

    • В регулярном чемпионате соперники дважды обменялись победами (счет в серии — 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.25.

    ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: Обе команды на данный момент очень сильны и выдают победную серию. Однако, «Денвер» открывает домашнюю серию игр противостояния с «Клипперс», да и на финише регулярки «самородки» дважды обыграли «Клипперс». Ставим на победу принимающей команды.

    Ставка: Фора «Денвер» (-2.5) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: В среднем за матч «Денвер» и «Клипперс» забрасывают друг другу от 216 до 230 очков.

    Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс состоится 19 апреля 2025 года в 23:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Денвер» (-2.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Денвер» (-2.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Денвер — Лос-Анджелес Клипперс?

    Коэффициенты букмекеров: : «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.25.

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    Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 19.04.202523:00. «Денвер» с победы начнёт дуэль против «Клипперс»?
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