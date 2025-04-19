В первом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Лос-Анджелес Клипперс». Игра пройдет на стадионе «Болл Арена» 19 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.

Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Денвер» одержал победу над «Хьюстоном» (126:111). Ключевую роль в поединке сыграл Майкл Портер-мл, который набрал в матче 19 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Денвер» выдаёт победную серию из трёх матчей, «самородки» также выиграли у «Мемфиса» (117:109) и «Сакраменто» (124:116).

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Парусники» на финише регулярного чемпионата переиграли «Голден Стэйт» (124:119). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (111:111). Вклад в победу «Клипперс» внёс Джеймс Харден, оформив дабл-дабл из 39 очков и 10 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: У «парикмахеров» восемь побед в последних восьми играх: были обыграны «Сакраменто» (101:100), «Хьюстон» (134:117), «Сан-Антонио» (122:117), «Даллас» (135:104, 114:91), «Нью-Орлеан» (114:98), «Орландо» (96:87).

Статистика для ставок

«Даллас» занял 4 место в Западной конференции

«Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции

В регулярном чемпионате соперники дважды обменялись победами (счет в серии — 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.25.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Обе команды на данный момент очень сильны и выдают победную серию. Однако, «Денвер» открывает домашнюю серию игр противостояния с «Клипперс», да и на финише регулярки «самородки» дважды обыграли «Клипперс». Ставим на победу принимающей команды.

Ставка: Фора «Денвер» (-2.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем за матч «Денвер» и «Клипперс» забрасывают друг другу от 216 до 230 очков.

Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.