Денвер
Лос-Анджелес Клипперс
«Денвер»
Турнирное положение: В Западной конференции «Денвер» занял итоговое 4 место и вышел напрямую в 1/8 финал турнира. В 82 матчах «наггетсы» одержали 50 победы и потерпели 32 поражения.
Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Денвер» одержал победу над «Хьюстоном» (126:111). Ключевую роль в поединке сыграл Майкл Портер-мл, который набрал в матче 19 очков.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Денвер» выдаёт победную серию из трёх матчей, «самородки» также выиграли у «Мемфиса» (117:109) и «Сакраменто» (124:116).
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес Клипперс» финишировал в турнирной таблице Востока на 5 месте при 50 победах и 32 поражениях, команда вышла в плей-офф напрямую.
Последние матчи: «Парусники» на финише регулярного чемпионата переиграли «Голден Стэйт» (124:119). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (111:111). Вклад в победу «Клипперс» внёс Джеймс Харден, оформив дабл-дабл из 39 очков и 10 передач.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: У «парикмахеров» восемь побед в последних восьми играх: были обыграны «Сакраменто» (101:100), «Хьюстон» (134:117), «Сан-Антонио» (122:117), «Даллас» (135:104, 114:91), «Нью-Орлеан» (114:98), «Орландо» (96:87).
Статистика для ставок
- «Даллас» занял 4 место в Западной конференции
- «Лос-Анджелес Клипперс» занял 5 место в Западной конференции
- В регулярном чемпионате соперники дважды обменялись победами (счет в серии — 2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Лос-Анджелес Клипперс» — 2.25.
ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
- 1.82Индиана — Милуоки: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 1.90Мемфис — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.93Атланта — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Прогноз: Обе команды на данный момент очень сильны и выдают победную серию. Однако, «Денвер» открывает домашнюю серию игр противостояния с «Клипперс», да и на финише регулярки «самородки» дважды обыграли «Клипперс». Ставим на победу принимающей команды.
Ставка: Фора «Денвер» (-2.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В среднем за матч «Денвер» и «Клипперс» забрасывают друг другу от 216 до 230 очков.
Ставка: ТБ 224.5 с коэффициентом 1.87.