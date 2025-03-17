Лос-Анджелес Клипперс
Шарлотт
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 8 место, одержав 37 побед и потерпев 30 поражений.
Последние матчи: Баскетболисты из Лос-Анджелеса одержали гостевую победу над «Атлантой» (121:98). В составе победителей результативностью отметился Кавай Леонард, который набрал 25 очков.
Не сыграют: Из-за травмы подколенного сухожилия в предстоящей игре не сыграет Норман Пауэлл. Пропустят матч Крис Данн из-за травмы колена и Джордан Миллер из-за травмы бедра.
Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал вторую победу, обыграв также «Майами» (119:104).
«Шарлотт»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место, одержав 17 побед и потерпев 49 поражений.
Последние матчи: «Шарлотт» добился гостевой победы над «Сан-Антонио» (145:134). Вклад в победу «шершней» внёс Ламело Болл, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 15 передач.
Не сыграют: В лазарете команды находятся Тре Манн (травма спины), Грант Уильямс (травма колена), Брендон Миллер (травма запястья) и Джошуа Окоги (травма подколенного сухожилия).
Состояние команды: В последних пяти матчах «Шарлотт» одержал три победы, обыграв также «Майами» (105:102) и «Бруклин» (105:102).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Клипперс» одержал вторую победу подряд
- «Шарлотт» одержал три победы в последних пяти матчах
- В этом сезоне «Клипперс» обыграл «Шарлотт» (112:104)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Шарлотт» — 7.00.
ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: «Шарлотт» не тот соперник, которого стоит бояться «парикмахерам». «Лос-Анджелес Клипперс» классом выше, чем оппонент и должен побеждать в предстоящем матче.
Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-13.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.87.