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    «Клипперс» одержит победу над аутсайдером Востока?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Инглевуде на «Интуит Дом» 17 марта. Начало встречи — в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 17 Марта 2025 года

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Клипперс 02:00 Шарлотт

    Шарлотт

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции занимает 8 место, одержав 37 побед и потерпев 30 поражений.

    Последние матчи: Баскетболисты из Лос-Анджелеса одержали гостевую победу над «Атлантой» (121:98). В составе победителей результативностью отметился Кавай Леонард, который набрал 25 очков.

    Не сыграют: Из-за травмы подколенного сухожилия в предстоящей игре не сыграет Норман Пауэлл. Пропустят матч Крис Данн из-за травмы колена и Джордан Миллер из-за травмы бедра.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» одержал вторую победу, обыграв также «Майами» (119:104).

    «Шарлотт»

    Турнирная таблица: В Восточной конференции «Шарлотт» занимает 14 место, одержав 17 побед и потерпев 49 поражений.

    Последние матчи: «Шарлотт» добился гостевой победы над «Сан-Антонио» (145:134). Вклад в победу «шершней» внёс Ламело Болл, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 15 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Тре Манн (травма спины), Грант Уильямс (травма колена), Брендон Миллер (травма запястья) и Джошуа Окоги (травма подколенного сухожилия).

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Шарлотт» одержал три победы, обыграв также «Майами» (105:102) и «Бруклин» (105:102).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Клипперс» одержал вторую победу подряд

    • «Шарлотт» одержал три победы в последних пяти матчах

    • В этом сезоне «Клипперс» обыграл «Шарлотт» (112:104)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Шарлотт» — 7.00.

    ТБ 223.5 и ТМ 223.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Шарлотт» не тот соперник, которого стоит бояться «парикмахерам». «Лос-Анджелес Клипперс» классом выше, чем оппонент и должен побеждать в предстоящем матче.

    Ставка: Фора «Лос-Анджелес Клипперс» (-13.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 1.87.

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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт»: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 17.03.202502:00. «Клипперс» одержит победу над аутсайдером Востока?
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