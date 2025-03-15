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    «Мемфис» остановит неудержимый «Кливленд»?

    «Мемфис» — «Кливленд». Ставка (к. 2.22) и прогноз на матч регулярного сезона НБА, 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Кливленд»
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    «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 15 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 15 Марта 2025 года

    Мемфис

  • НБА
    •  Мемфис 03:00 Кливленд

    Кливленд

  • НБА
    •

    «Мемфис»

    Турнирное положение: Сейчас «Мемфис» не в том состоянии, в каком он был на самом старте регулярного чемпионата. При этом он умудряется бороться за вторую строчку на Западе.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Мемфис» не проиграл ни разу, хотя все соперники были не из простых.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Мемфису» не смогут помочь Альдама, Джексон и Пуллин. Не самые важные игроки коллектива Дженкинса, но без них будет тяжело.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Кливленда» будет настоящей проверкой на прочность для клуба Моранта.

    «Кливленд»

    Турнирное положение: За этот сезон «Кливленду» можно ставить самую высокую оценку, посколкьу клуб из Огайо идет на итогову первую строчку в сводной таблице лиги.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Уже 15 матчей подряд «Кливленд» не проигрывает, но в матче против «Мемфиса» эта серия может прерваться.

    Травмированные игроки: Точно не сможет помочь «Кливленду» Джером по причине отдыха. Вопросы со здоровьем есть у Хантера и Митчелла, но они не самые серьезные.

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    Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что хозяева паркета что-то придумают, чтобы постараться огорочить «Кливленд» впервые, более чем за месяц.

    Статистика для ставок

    • «Кливленд» не знает поражений практически полтора месяца

    • «Мемфис» выиграл четыре последних поединка по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.22, а на победу «Кливленда» — 1.67.

    Прогноз: «Мемфис» сможет прервать убедительную победную серию гостей.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут заряжены на результативную игру.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.22.

    Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.15.

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    «Мемфис» — «Кливленд»: прогноз и ставка за 2.22, статистика, коэффициенты матча 15.03.202503:00. «Мемфис» остановит неудержимый «Кливленд»?
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