В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет в «ФедЭкс Форуме» 15 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мемфис» — «Кливленд», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мемфис»

Турнирное положение: Сейчас «Мемфис» не в том состоянии, в каком он был на самом старте регулярного чемпионата. При этом он умудряется бороться за вторую строчку на Западе.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Мемфис» не проиграл ни разу, хотя все соперники были не из простых.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Мемфису» не смогут помочь Альдама, Джексон и Пуллин. Не самые важные игроки коллектива Дженкинса, но без них будет тяжело.

Общий тонус клуба: Встреча против «Кливленда» будет настоящей проверкой на прочность для клуба Моранта.

«Кливленд»

Турнирное положение: За этот сезон «Кливленду» можно ставить самую высокую оценку, посколкьу клуб из Огайо идет на итогову первую строчку в сводной таблице лиги.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Уже 15 матчей подряд «Кливленд» не проигрывает, но в матче против «Мемфиса» эта серия может прерваться.

Травмированные игроки: Точно не сможет помочь «Кливленду» Джером по причине отдыха. Вопросы со здоровьем есть у Хантера и Митчелла, но они не самые серьезные.

Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что хозяева паркета что-то придумают, чтобы постараться огорочить «Кливленд» впервые, более чем за месяц.

Статистика для ставок

«Кливленд» не знает поражений практически полтора месяца

«Мемфис» выиграл четыре последних поединка по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мемфиса» дают коэффициент 2.22, а на победу «Кливленда» — 1.67.

Прогноз: «Мемфис» сможет прервать убедительную победную серию гостей.

Альтернативный прогноз: Соперники будут заряжены на результативную игру.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.22.

Альтернативная ставка: ТБ 249 с коэффициентом 2.15.