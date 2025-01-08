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    Переиграет ли «Денвер» своих соперников?

    «Денвер» — «Бостон». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Бостон»
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    «Денвер» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона «Денвер» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 8 января. Начало встречи — в 06:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 08 Января 2025 года

    Денвер

  • НБА
    •  Денвер 06:00 Бостон

    Бостон

  • НБА
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    «Денвер»

    Турнирная таблица: «Денвер» поднялся на одну строчку вверх в Западной конференции, расположившись на 4 месте. «Самородки» выиграли 20 матчей и проиграли в 14 встречах.

    Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Денвера» одержали победу над «Сан-Антонио» (122:111). Все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (108:108). Вклад в победу «самородков» внёс Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 46 очков и 10 передач.

    Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса и Влатко Чанчара, у которых врачи диагностировали травмы ахилла и колена соответственно.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Денвера» одержали четыре победы, переиграв «Атланту» (139:120) и «Денвер» (132:121, 134:121).

    «Бостон»

    Турнирная таблица: «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 26 побед и потерпев 10 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Бостона» потерпели фиаско в матче против «Оклахомы» (92:105).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Бостона», которая ранее состояла из трёх матчей. Ранее «кельты» выиграли у «Хьюстона» (109:86), «Миннесоты» (118:115) и «Торонто» (125:71).

    Статистика для ставок

    • «Денвер» одержал 4 победы в 5 матчах

    • Прервалась трёхматчевая победная серия «Бостона»

    • В этом сезоне «Денвере» и «Бостон» ещё не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Денвера» — 2.37.

    ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.

    Прогноз: Обе команды сейчас находятся на ходу, есть большая вероятность, что баскетболисты «Денвера» и «Бостона» определят победителя в жаркой битве. Мы остановим свой выбор в пользу форы «самородков».

    Ставка: Фора «Денвера» (+4.5) с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.83.

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    «Денвер» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Переиграет ли «Денвер» своих соперников?
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