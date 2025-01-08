Денвер
Бостон
«Денвер»
Турнирная таблица: «Денвер» поднялся на одну строчку вверх в Западной конференции, расположившись на 4 месте. «Самородки» выиграли 20 матчей и проиграли в 14 встречах.
Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня баскетболисты «Денвера» одержали победу над «Сан-Антонио» (122:111). Все решилось в овертайме, так как основное время матча завершилось вничью (108:108). Вклад в победу «самородков» внёс Никола Йокич, оформив дабл-дабл из 46 очков и 10 передач.
Не сыграют: «Самородки» по-прежнему не могут рассчитывать на Дарона Холмса и Влатко Чанчара, у которых врачи диагностировали травмы ахилла и колена соответственно.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Денвера» одержали четыре победы, переиграв «Атланту» (139:120) и «Денвер» (132:121, 134:121).
«Бостон»
Турнирная таблица: «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 26 побед и потерпев 10 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Бостона» потерпели фиаско в матче против «Оклахомы» (92:105).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Бостона», которая ранее состояла из трёх матчей. Ранее «кельты» выиграли у «Хьюстона» (109:86), «Миннесоты» (118:115) и «Торонто» (125:71).
Статистика для ставок
- «Денвер» одержал 4 победы в 5 матчах
- Прервалась трёхматчевая победная серия «Бостона»
- В этом сезоне «Денвере» и «Бостон» ещё не играли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. На победу «Денвера» — 2.37.
ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.83.
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Прогноз: Обе команды сейчас находятся на ходу, есть большая вероятность, что баскетболисты «Денвера» и «Бостона» определят победителя в жаркой битве. Мы остановим свой выбор в пользу форы «самородков».
Ставка: Фора «Денвера» (+4.5) с коэффициентом 1.83.
Прогноз: Можно рискнуть на результативности матча.
Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.83.